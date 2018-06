¿Toño Berber “puso” a Mary Doddoli?

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-11-JUN-2018/ Aunque dicen que la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, en el caso de la campaña panista hay voces advierten sobre la mala actuación del dirigente municipal, Antonio Berber Martínez.

Hablan de una cerrazón por tener el control “de todo” en manos suyas y de sus seguidores; en detrimento de otros equipos panistas que se mantienen al margen de cualquier participación y los ya conocidos que se han ido a trabajar con el PRD.



Alma Mireya González, segunda fórmula al senado, ha sufrido, en carne propia, las desatenciones de Toño Berber a la hora de hacer campaña en Uruapan: ahí está la desastroza pega de calcas y el abucheo de los reporteros en el desayuno efectuado en el salón Flor de Lluvia del Mansión del Cupatitzio.

Por cierto, “off the record”, empleados del restaurant mencionaro la forma grosera y altanera en que Toño Berber exigía “a mi me dan huevos, que te valga madre si no están en el menú, es mi evento y yo quiero que me den huevos”.



Otra panista destacada, como Joanna Moreno Manzo, tiene fundamentos para denunciar a Toño Berber por violencia política, discriminación, misoginia y otros temas. Lo bueno que Marko Cortés Mendoza está al tanto del mensaje de texto que le envió el “bragao” Toño Berber a raíz que Joanna aceptara ser suplente de Edna Díaz.

La redistritación federal y la concurrencia de elecciones alentó a los panistas para recuperar el gobierno tanto con el “Frente” como la contienda con abanderados blanquiazules solamente que el equipo de Toño se quiso despachar con la cuchara pozolera, ante la pasividad de Jose Hinojosa y el cálculo político de Marco Cortés.



Las mediciones internas y externas de la intención del voto preocupan a los panistas de hueso colorado quienes comienzan a ver a Toño Berber como el responsable de lo que consideran una inminente debacle electoral.

Si Mary pierde, estará demostrándose que Toño Berber operó para que así fuera, en algunas acciones y, en otras, fue omiso. En cualquier caso, aseguran, ¡que se olvide de su futuro político! ¿será?