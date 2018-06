“Todos a votar, que no les gane lacampaña” del miedo: Blanca Piña

Ataques contra morenistas, por desesperación ante derrota eminente

Evitemos el miedo y salgamos a votar, insta la candidata de Juntos Haremos Historia



MORELIA, MICH./ MAR-05-JUN-2018/ Con el fin de evitar que la estrategia del miedo gane, la maestra Blanca Piña, candidata michoacana al Senado por la Coalición “Juntos Haremos Historia” hizo un llamado para que los ciudadanos no se dejen intimidar por los problemas de inseguridad y salgan a votar durante la jornada electiva.

Asimismo, Blanca Piña refirió: “debemos estar atentos a la campaña de mentiras que están lanzando contra las y los candidatos de Juntos Haremos Historia. Sabemos que, el miedo y la compra de votos son las únicas herramientas que tienen los políticos PRIAN, pero nosotros no dejaremos que aplasten nuestras ganas de transformar al país”.

Advirtiendo que se anticipan a una posible escalada de violencia generada para intimidar a la población y así evitar que salgan a votar el día de la jornada electiva, Blanca Piña, pidió a la sociedad que no cedan en este intento por disminuir la afluencia de electores.

“En Michoacán estamos preocupados por los niveles de violencia registrados, y no descartamos que en este escenario se intente utilizar el miedo como un mecanismo para tratar de inhibir la participación de la gente. Estar organizados y alerta es nuestra mejor herramienta para lograr sacar al PRIAN de la presidencia, las cámaras, los congresos locales y los municipios”, auguró.

Indicó que la gente en Michoacán está harta del proyecto que representan PRI-PAN-PRD y “ese sentir también se puede observar en todas las encuestas, ya que vamos arriba en todas ellas, un ejemplo de ello fue la Consulta Mitofsky, que estima que la Coalición Juntos Haremos Historia tiene 34 por ciento de probabilidades de ser mayoría en la Cámara alta”.

No obstante a este escenario positivo, Blanca Piña, indicó que no son ingenuos y que “sabemos que debemos seguir trabajando y estar vigilantes de las campañas sucias, ya que estas no solo las podemos observar a nivel nacional”.

En cuanto a la violencia política expuso al candidato del Frente, Antonio García Conejo, a quien calificó como “desesperado, porque no remonta en la preferencia electoral y ahora intenta cuestionar, sin ningún fundamento, nuestra candidatura”.

Tras minimizar los señalamientos, mismos que calificó de “campaña sucia ante la desesperación por la falta de eco entre la ciudadanía” destacó que su mensaje va dirigido a la población e instó a la ciudadanía a que “estén atentos a la campaña de mentiras que están lanzando contra las y los candidatos de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

En lo que concierne a su agenda personal, la candidata Blanca Piña indicó que durante el siguiente mes la estrategia será continuar visitando pueblos y comunidades de Michoacán, seguir de cerca de la gente; Hoy estaré presente en una reunión con mujeres en Huandacareo, así como por la tarde escuchará a los vecinos de la colonia Ocolusen y al Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL).

También anunció que el próximo 08 de junio acompañará al licenciado Andrés Manuel López Obrador a la gira que realizará por los municipios de Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, recordando también el gran avance en la campaña, ya que en el pasado recorrido por la entidad, la gente de Michoacán mostró sus ganas de cambio. “Nuestro candidato a la presidencia estuvo rodeado por la población de Zitácuaro, Puruándiro, Pátzcuaro y Zacapu”, sin embargo, subrayó: “es necesario que no nos confiemos en este proceso, es importante cuidar esta elección, para que evitar el fraude”.

