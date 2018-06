Seré una Diputada Federal Independiente al servicio de la gente: Cocoa Calderón

Estamos a 20 días del triunfo, seré una Diputada Federal Independiente y seré empleada de los ciudadanos.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-11-JUN-2018/ Estamos a 20 días de ganar la elección, así lo manifestó la Candidata Independiente a Diputada Federal por el Distrito 10 de Morelia, Luisa María Calderón “Cocoa”, tras asegurar que estas elecciones serán históricas por el momento que vive el país, y por ello se necesita de Diputados Federales, preparados y con experiencia que no vayan a improvisar al Congreso de la Unión.

La candidata independiente llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y hacerlo de manera libre, “voten de manera libre, que nadie les imponga, comparen historias de vida, y decidan pensando como si estuvieran contratando a un empleado, porque eso somos, sus empleados, y ustedes decidirán a quién contratarán, tendrán varias opciones y ustedes deciden si contratan a quien les garantice trabajo, honestidad y transparencia o a alguien a quién no conocen”.

Así mismo, reiteró “yo les he dicho que comparen historias y perfiles, la gente de Morelia me conoce y sabe de mi trabajo y trayectoria intachable en el servicio público, por eso voy a ganar, por el respaldo de las y los ciudadanos que conocen mi trabajo y compromiso; seré Diputada Federal Independiente y seré empleada de los ciudadanos”.

En este sentido, tras comenzar su agenda de actividades con un recorrido en el tianguis de Lomas del Durazno, Calderón Hinojosa, aseguró que cada día son más los ciudadanos que le dan su respaldo “he saludado a gente en mercados, en tianguis, he estado en reuniones vecinales, en casas, parques y cruceros, y siento el buen ánimo de los Morelianos que me dan su respaldo, muchos de ellos conocidos, gente que me dice “Cocoa cuenta con mi voto y el de mi familia” y lo escuchamos en todos los lugares donde vamos” añadió.

Finalmente, expresó que hay una necesidad urgente de atender las demandas de la ciudadanía y por eso es necesario garantizar Diputados Federales con experiencia, que sirvan a la causa de la gente y que defiendan a los ciudadanos.