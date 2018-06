Serán los Consejos Ciudadanos quienes decidan las prioridades de mi trabajo como Diputada Federal: Cocoa Calderón

Pronto tendremos nuestra primera reunión del Consejo Ciudadano, para que sean ellos quienes asuman el protagonismo, para que sea la ciudadanía quien decida las prioridades de mi trabajo

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-08-JUN-2018/ La candidata Independiente por la Diputación Federal del Distrito 10, Luisa María Calderón “Cocoa”, aseguró que ya trabaja en la creación de Consejos Ciudadanos que respalden su trabajo en el Congreso de la Unión, “ el primero de julio vamos a ganar y ya hemos comenzado a trabajar, porque después de julio quiero que la fuerza de la ciudadanía respalde este proyecto y sean ellos los que encabecen las propuestas y decidan las prioridades de mi trabajo”.



Calderón Hinojosa manifestó que durante estos más de dos meses de campaña, en que ha mantenido un constante diálogo con los ciudadanos, ya está trabajando en la creación de Consejos Ciudadanos que encabecen su trabajo desde el Congreso de la Unión “ desde que inicié mi campaña, he empeñado mi palabra con los ciudadanos, para trabajar de manera coordinada y seguir siendo su voz desde el Congreso, yo he dicho que estas elecciones son históricas y necesitamos diputados que tengan la experiencia, honestidad y trabajo, que defiendan los intereses de la ciudadanía y yo ya empecé a construir para que sean ellos quienes lideren los temas que llevaré ante el Congreso” agregó.

Por otra parte, señaló que el éxito de su campaña ha sido su equipo y el buen recibimiento de la ciudadanía “hemos venido realizando una campaña distinta, con pocos recursos y con mucha creatividad, una campaña de tierra, y tengo la dicha enorme de que en este camino me acompaña un equipo jóvenes muy preparados, cada uno y una especializados en su área, muy coordinados y que no hemos parado ni un sólo día. Además que en el Distrito Federal 10 de Morelia, he vivido toda mi vida, y conozco las necesidades, encuentro todos los días a amigos y vecinos que me han refrendado su apoyo y compromiso” comentó.

Así mismo, adelantó que pronto pondrá en marcha la primer sesión de Consejo Ciudadano Distrital en Morelia, “se trata de empoderar a los ciudadanos, de darles las herramientas para que construyan, y por eso hemos decidido convocarlos y pronto tendremos nuestra primera reunión, para que sean ellos quienes asuman el protagonismo, para que sea la ciudadanía quien decida las prioridades de mi trabajo” finalizó.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0