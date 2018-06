Selene Gómez Barragán, legislará para que los uruapenses vivan más seguros

Revisará el sistema penal acusatorio para esté a favor de las víctimas y no de los victimarios.

Hará iniciativas de leyes a favor de la prevención, disuasión y procuración de justicia, para combatir los delitos que aquejan a la ciudadanía.

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-23-JUN-2018/ La candidata a la diputación federal por el distrito IX de Uruapan,Selene Gómez Barragán, llevará al congreso las siguientes propuestas:

“Revisar que el sistema penal acusatorio no sea hipergarante de los derechos de los delincuentes y que las víctimas no estén siempre en desventaja en los actos delictivos.

Legislar a favor de la cultura de la prevención del delito, la disuasión del mismo y que la procuración de justicia sea más eficaz y expedita a favor de la ciudadanía y no de la delincuencia.

Establecer que el uso de la tecnología sea utilizado para determinar patrones delincuenciales, para que la policía tenga ésta herramienta a su favor y pueda usarse en la prevención del delito, independientemente de las propuestas sobre la capacitación y fortalecimiento del equipamiento de las fuerzas policiales y aumentos salariales a los elementos de seguridad.”

La candidata Gómez Barragán, hará hasta lo imposible para garantizar la seguridad de sus representados en el congreso de la unión.