Se percibe en Uruapan inclinación natural al cambio efectivo: Mary Doddoli

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-11-JUN-2018/ Al recorrer las colonias populares, donde es notorio el abandono de las autoridades en turno, se percibe una inclinación natural al cambio efectivo y, obvio, a la no reelección, señaló Mary Doddoli Murguía.



La candidata del PAN y Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Uruapan, señaló que aunque algunos políticos finjan ceguera, no cambia la realidad que se percibe en las colonias, donde se carece de servicios elementales para tener una vida alejada de la miseria y el olvido.



Además, continuó, no cambia tampoco la percepción de los ciudadanos ante el fracaso tremendo del modelo de seguridad que pretenden seguir impulsando, y que sigue dejando en la indenfención a miles de uruapenses, y llenado de luto a muchas familias.

Doddoli Murguía indicó que estos dos factores no se pueden ocultar con propaganda ni espectaculares, ni falsos respaldos o elogios en boca propia.



Finalizó que durante los recorridos de campaña en colonias y comunidades existe un hartazgo hacia el gasto excesivo en la campaña, hacia la fallida estrategia de seguridad y al incumplimiento de las promesas que no llegaron durante la actual gestión de gobierno.

