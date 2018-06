Reitera Mary Doddoli…Cambio sí, reeleción No (sic)

Invita a los uruapenses a sumarse a su equipo de trabajo

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-25-JUN-2018/ Mary Doddoli invitó a quienes no les gusta cómo está Uruapan, a sumarse al proyecto del “Cambio sí, reeleción no” con un trabajo que sí tiene las posibilidades reales de hacer algo para mejorar.



Al continuar con sus actividades de campaña, la candidata a la presidencia municipal por el PAN y Movimiento Ciudadano, reiteró que su proyecto de trabajo está integrado por hombres y mujeres de diversas ideologías, de simpatías políticas distintas, y hasta los desinteresados en la política, “pero muy interesados en mejorar Uruapan”.

En ese sentido, remarcó que su candidatura es la que tiene las mayores probabilidades reales de ganar, porque está fresco en la memoria de los uruapenses su forma honesta y eficaz para trabajar, su gobierno de puertas abiertas para toda la gente, y porque se empeñó en abanderar las necesidades de los olvidados y abandonados por el actual gobierno.

Además, reiteró Mary Doddoli, “porque asumí el reto de echar abajo la fracasada estrategia de seguridad que se empeñan en continuar. Tengo un mejor plan que tiene como centro de acción a las familias y obras en colonias. No nos pueden condenar a vivir pensando que no se puede”. Recuperar la tranquilidad sí es posible”, remarcó.

Así, invitó a todos los hombres y mujeres que quieren un mejor Uruapan a que sean parte de su proyecto de trabajo, dándole un voto a este proyecto de Mary Doddoli el domingo 1 de julio, para que a partir de esa fecha inicie una nueva y mejor era para nuestro municipio.

