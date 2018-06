Rafa Ortiz suspenderá sus actividades proselitistas hasta nuevo aviso

Lamenta el acto cometido en contra del ex edil con licencia de Taretan, Alejandro Chávez Zavala, donde perdió la vida.

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-14-JUN-2018/ Rafa Ortiz, candidato a la presidencia municipal de Uruapan por el Partido Encuentro Social (PES), y los integrantes de su planilla, así como su equipo de trabajo, lamentan profundamente la irreparable pérdida de, Alejandro Chávez Zavala, candidato de la coalición “Por Taretan al Frente” integrada por los partidos (PRD), (PAN) y (MC), a edil de este poblado.

Al mismo tiempo, Rafa Ortiz no aprueba este tipo de actos cometidos hacía el ex edil con licencia de Taretan, en ese mismo tenor el candidato del (PES), dijo que no es momento para las diferencias o ideologías partidistas, sino de unir esfuerzos y de alzar la voz ante las autoridades correspondientes.

Rafa Ortiz, manda sus más sinceras condolencias a toda su familia, al mismo tiempo que se une a la pena que embarga a su esposa e hijos en este momento, deseándoles que encuentren una pronta resignación a tan lamentable suceso.

Por último, Rafael Ortiz detalló que suspenderá su agenda de actividades proselitistas hasta nuevo aviso.