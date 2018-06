Rafa Ortiz sostiene reunión con el centro integral universitario de “Kinck Box Tae”

URUAPAN, MICH./ MIE-13-JUN-2018/ Rafa Ortiz, candidato a la presidencia municipal de Uruapan por el Partido Encuentro Social “PES”, se reunió la tarde- noche del día de hoy, con el centro integral universitario de “Kinck Box Tae”, la cual está a cargo del profesor, Lauro Padilla.

Dicha escuela la integran 55 alumnos quiénes, ellos y sus familiares, mostraron un apoyo incondicional al candidato del “PES”, ya que, al escuchar sus propuestas de darle un mayor impulso al deporte, quedaron totalmente convencidos de que es, el mejor perfil para gobernar en Uruapan.



En ese sentido, Rafa Ortiz, intercambió diferentes opiniones y puntos de vista, de cómo darle un mayor impulso al deporte en esta ciudad.

En dicha reunión el candidato del “PES”, aprovechó, para presentar algunas otras de sus propuestas de campaña, como son: la creación de un puerto seco que generará de 10 mil a 15 mil empleos en el municipio, el rescate a los espacios públicos y deportivos, la ruta del aguacate denominada “Aguacatur”, la creación de un museo en la antigua estación del ferrocarril, una incubadora de proyectos a jóvenes estudiantes, apoyo a jóvenes con becas y trasporte, la iniciación de la construcción de un auditorio de usos múltiples, entre otros proyectos más.



Los cuales dijo, van encaminados a que los ciudadanos que radican en este poblado, cuenten con una calidad de vida mucho mejor.

En ese sentido, Rafael Ortiz, escuchó algunas inquietudes de los ciudadanos como, el aumento al servicio de agua potable, a lo que el abanderado del “PES” calificó, como un atropello a la economía de la sociedad.



Reiteró, que será un garante del uso adecuado de los recursos públicos, para no seguir permitiendo este tipo de anomalías en los servicios, como el aumento a las tarifas del suministro de esté vital líquido.

Por último, Rafael Ortiz afirmó, que no tiene una barita mágica; que sabe que el compromiso es grande, pero que como alcalde no les fallará, “soy una persona que conozco el sentir y el hartazgo social que tienen con los políticos, y por esa razón he venido expresarles propuestas congruentes”, añadió.

Es importante resaltar que el proyecto de Rafael Ortiz, fue muy bien visto por los ciudadanos que se dieron cita en dicho lugar antes mencionado, para escuchar sus propuestas de campaña; los cuales se comprometieron a votar el próximo primero de julio, por la mejor opción, Rafa Ortiz.