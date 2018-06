Rafa Ortiz invita a la ciudadanía a ser partícipes del voto inteligente

A las personas que aún no se han decido por quien votar, pueden estar seguros de que la mejor opción para gobernar el municipio de Uruapan, es Rafa Ortiz.

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-26-JUN-2018/ Rafa Ortiz, candidato del Partido Encuentro Social (PES), a Presidente Municipal de Uruapan, invita a la sociedad en general a que este primero de julio sean parte del cambio, votando inteligentemente, por el Partido Encuentro Social.

Expresó, “en estos tiempos electorales, los ciudadanos deben de valorar muy bien las propuestas de cada uno de los candidatos a cualquier cargo de elección popular”, en ese sentido, Rafael Ortiz, detalló que es muy importante, hacer un voto diferenciado, y no guiarse por un partido político, sino por el candidato, por la persona que realmente puede lograr un cambio de fondo, dentro de un municipio, un estado o una nación.

Destacó, que para aquellas personas que aún están indecisas de votar por algún candidato, producto de los malos gobiernos que han lacerado al municipio, pueden depositar su confianza, a través de su voto, este primero de Julio, en Rafael Ortiz.

El abanderado del (PES), a Presidente Municipal de Uruapan, afirmó que su gobierno será cercano, incluyente y de frente a la ciudadanía, para trabajar hombro con hombro sociedad y gobierno, y así, de esta forma poder darle a Uruapan, un nuevo rostro en materia de educación, salud, deporte, seguridad, cultura.

Rafa Ortiz, propone la creación de un puerto seco, para generar de 10 mil a 15 mil empleos; en ese contexto, dijo que sus propuestas como la del “Aguacatour”, con su corredor turístico, para atraer al turismo, así como la creación de un teatro en la ciudad, para la cultura, el apoyo del trasporte para los estudiantes, la creación de 8 estaciones de policía, para tener una mayor seguridad en el municipio, son propuestas pensadas en mejorar la calidad de vida de los uruapenses.

Resaltó, “Ya es justo un cambio, pero un cambio no solo de gobierno, sino un cambio desde la raíz, porque así es como se combate la inseguridad, con empleo, educación, deporte y cultura”, acotó.

Por último, Rafael Ortiz, declaró, “vamos a sacar a Uruapan del bache; este primero de julio, tenemos un encuentro con el cambio, y ese cambio lo harán ustedes ciudadanos, no debemos permitir más políticos que no ayudan a Uruapan y no más falta de trabajo. Por eso, el próximo domingo, juntos todos los ciudadanos diremos; ¡no a los políticos de carrera!”, Concluyó.