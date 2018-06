Promete Cocoa Calderón dar impulso a cultura deportiva

Calderón Hinojosa se comprometió a bajar recursos para mejorar espacios públicos en los que se puedan practicar diversos deportes.

MORELIA, MICH./ JUE-14-JUN-2018/ La candidata a Diputada Federal Independiente por el Distrito 10 de Morelia, Luisa María Calderón Hinojosa “Cocoa” se comprometió a trabajar para impulsar el deporte, así lo aseguró tras reunirse con integrantes de la Liga de Fútbol de Veteranos “Tepeyac” con quienes mantuvo con diálogo cercano sobre la necesidad de tener mejores espacios públicos en los que se puedan practicar diversos deportes.



Calderón Hinojosa dijo que la intensión es incentivar y fomentar la cultura deportiva a través de la creación y restauración de espacios públicos para el deporte en las colonias, “ he estado en todo mi distrito y sus tenencias y he notado un abandono de los espacios públicos, y he dicho que con el permiso de ustedes y su voto seré su Diputada Federal y me comprometo a bajar recursos para recuperar estos espacios para que jóvenes, niños y adultos puedan desarrollar una actividad física”.

Así mismo, agregó que la disciplina del deporte ayuda a formar hábitos que ayudan a desarrollo de los jóvenes y niños “ahora por ejemplo que inicia el mundial, es un buen momento para incentivar a nuestros jóvenes, niños y niñas; el fútbol es un deporte muy completo y ustedes que tienen toda la experiencia me dirán, porque es un actividad que enseña a trabajar en equipo, enseña disciplina, y crea un espíritu competitivo” agregó.

Finalmente la Candidata Independiente subrayó la importancia del deporte, ya que México es uno de los países con mayor índice de sobrepeso, razón por la que mucha de la población esta en riesgo de sufrir enfermedades. Así mismo, se comprometió que como Diputada Federal Independiente promoverá iniciativas en pro del deporte.