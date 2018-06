Porque la gente es nuestro motor, ¡ya ganamos!: Lupillo Aguilera

Miles de ciudadanos de Salvador Escalante y Huiramba manifiestan total respaldo a los candidatos de la coalición

MORELIA, MICH; A 25 DE JUNIO DE 2018.- “En el Distrito XI de Pátzcuaro ya ganamos con la suma de miles de ciudadanas y ciudadanos que apuestan por una transformación real para México”, recalcó el profesor Lupillo Aguilera Rojas, candidato de la Coalición Por México al Frente a la diputación federal, quien agradeció las muestras de apoyo y respaldo de la población de Huiramba y Salvador Escalante.

Ante miles de ciudadanos en los cierres de campaña en el municipio de Huiramba destacó el trabajo de Alejandro García y posteriormente en Salvador Escalante, resaltó el compromiso de Jesús Lucas con la gente, con quienes afirmó ganarán esta contienda electoral el próximo domingo. “Con ellos y con mi amiga Araceli Saucedo y Toño García, próximos diputada local y senador, sumaremos esfuerzos para generar bienestar a la gente, la cual es el motor que nos impulsa a estar compitiendo en esta contienda, porque queremos un mejor presente para los ciudadanos”.

El candidato resaltó la importancia de empoderar a la sociedad y abrir mayores espacios para la participación ciudadana en la vida pública, tanto en la toma de decisiones como en la vigilancia del cumplimiento de las metas de gobierno.

“En los recorridos realizados a lo largo de mi campaña, las y los ciudadanos han asumido como propio este proyecto en el que ampliaremos y fortaleceremos los mecanismos de la democracia participativa como la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, el presupuesto participativo, gobierno abierto, parlamento abierto y la ratificación y revocación de mandato”.

El profesor Lupillo Aguilera señaló que la gente ya no está interesada en desempeñar un papel pasivo frente al poder público, sino que su interés es tener una participación activa y profunda, ya que el compromiso de las y los mexicanos con el desarrollo del país está más vivo que nunca.

“Por eso agradezco profundamente la suma de las y los ciudadanos a este proyecto que, el próximo primero de julio encontrará un triunfo contundente en las urnas debido a que representa el interés común para un desarrollo real y participativo en el distrito de Pátzcuaro”.

El abanderado por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), dijo que las y los electores no son menores de edad a los que se les pueda engañar con fantasías que no parten de proyectos reales y efectivos, “en Pátzcuaro construimos de manera colectiva y con la unión de fuerzas acciones de trabajo dentro del Congreso Federal, no sólo para llegar a los municipios que integran el distrito de mayores recursos, sino también para generar las condiciones de un desarrollo efectivo y justo en esta región”.

Tras recibir el respaldo de la población de Huiramba en el acto con motivo del cierre de campaña, el profesor Lupillo Aguilera manifestó a los ciudadanos su respaldo y los convocó a salir el próximo domingo a votar por los candidatos de la coalición e hizo mención que el PRD les ha demostrado con hechos su compromiso de construir una sociedad con prosperidad y justicia.

Posteriormente en el cierre de Salvador Escalante y arropado por miles de ciudadanos, el candidato a la diputación federal por el Distrito XI de Pátzcuaro, sostuvo “vamos a ganar, ahora para cristalizarlo está en todos ustedes, quienes este domingo tendrán la mejor arma, que es su voto para fortalecer la democracia, aquí ustedes conocen el trabajo de Jesús Lucas, de Araceli Saucedo, de Toño García y de su servidor, saben que no les fallamos, saben que cumplimos, vamos juntos a seguir consolidando acciones en favor de todos ustedes, los ciudadanos, que son nuestro motor e impulso”.