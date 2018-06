Pedro Plancarte sigue visitando las colonias olvidadas

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-11-JUN-2018/ Por la tarde de este lunes, el candidato del PRI, Pedro Iván Plancarte Molina, visitó la colonia Lomas del Rosario acompañado de Lolbé Hernández y Marcela de la Mora miembros de su planilla, para ver de primera mano las necesidades de las personas.

Los vecinos le expresaron su inconformidad con los políticos ya que muchos han prometido la pavimentación de la calle principal, llegan al poder y nunca más los vuelven a ver, agregaron que viven en un área marginada olvidada y a la que nadie voltea a ver, esto en compañía del Presidente de la Mesa Directiva de la asociación el Sr. Héctor Manuel Álvarez.

El candidato tricolor les habló de las causas con las que desea regir su gobierno; Primero eliminar la corrupción comenzando en la Presidencia Municipal, en segundo trabajar para conseguir la seguridad que los uruapenses merecen y en tercero mejorar la calidad de vida, tan necesario para el desarrollo de los ciudadanos.

Pedro Plancarte quedo consternado al ver la situación de abandono en que se encuentra la colonia Lomas del Rosario, ya que el acceso está destruido y en lluvias es prácticamente imposible pasar, dejando a personas enfermas o de edad avanzadas sin la posibilidad de dirigirse a las unidades médicas, además de no contar con transporte público necesario para los vecinos, además de ser el camino a colonias y escuelas cercanas.

La falta de medicinas y de servicios es evidente.

El candidato les pidió su confianza y les dijo; “Yo no les he fallado y no les voy a fallar, no me voy a ir a ningún lado yo soy un hombre de palabra”.

