Nuestra lucha con AMLO es por la defensa del campo, “porque el campo nos da comer”

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-04-JUN-2018/ Ante la desesperación, coraje, impotencia y al grito de “Ya Basta” los campesinos le pidieron a la maestra Blanca Piña que sea su voz en el Senado de la República y se sumaron a las acciones que llevarán a México a la Cuarta Transformación Nacional en la que se fortalecerá el campo mexicano.

Durante un encuentro con más de dos centenares de productores del campo agremiados a la agrupación “Promotores Horticultores de San Juan A. C.” la maestra Blanca Piña arremetió contra quienes han vivido del discurso y las posiciones políticas, sin haberle cumplido a los campesinos y por eso anticipó que con el voto de los michoacanos irán juntos “Por el pueblo y por la historia hasta la Victoria”.



Les explicó que en el Proyecto Alternativo de la Nación de la Coalición “Juntos Haremos Historia” se da como prioridad la soberanía nacional y por ello, el rescate del campo no puede seguir en espera por más décadas, no se puede seguir sin compromisos, ni apoyos, ni políticas o leyes que defiendan realmente al campesino y su derecho a producir sin morirse de hambre.

Durante el encuentro que se celebró en la Colonia El Lago I, en donde se ubica un mercado de productores del campo, también se refirió al Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y sostuvo que más que perjudicar a México, la actual controversia da oportunidades para legislar y se asegure la fortaleza de la producción interna, así como abrir nuevas líneas de comercialización con el mundo.

Los campesinos se han visto afectados por la ausencia de incentivos, apoyos y hasta créditos financieros blandos y es por ello que les aseguró que junto con el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador harán justicia y trabajarán por la defensa del campo mexicano, “porque el campo nos da de comer y ya se les olvidó”, subrayó la candidata al Senado Blanca Piña.

La autosuficiencia alimentaria es para este proyecto, detalló, la base de la recuperación nacional y por ello comprometió todo su respaldo para establecer por ley apoyos con insumos y fertilizantes baratos, así como créditos a la palabra para que puedan producir a bajo precio y vender a precios reales.

Agradeció la invitación de los campesinos para convertirse en la voz del pueblo en el Senado de la República, así como aseguró que no habrá de fallarle a la confianza que han depositado en ella, porque es una mujer de palabra y de una sola convicción, sin compromisos obscuros que siempre terminan por lastimar a los ciudadanos que votaron por una esperanza.

Haremos realidad la Cuarta Transformación de la Nación y, junto con nuestro candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, respaldaremos al campo y elevaremos la voz de los campesinos en la máxima tribuna de la nación, finalizó la maestra Blanca Piña.

