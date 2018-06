¡Nos tienen miedo porque no tenemos miedo!: Brenda Fraga

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-11-JUN-2018/ En visita a la tenencia de Jicalán la mañana de este lunes, la candidata de la coalición Juntos haremos historia a la diputación local por el distrito 20, Brenda Fraga, lamentó las condiciones de abandono en que se encuentra dicha comunidad; así mismo, mencionó que son indignantes las circunstancias en que viven las familias asentadas ahí, pues un río de agua sucia corre por en medio de la calle principal. En palabras de la candidata Brenda Fraga “esto pasa cuando los recursos se invierten sólo en lo política y electoralmente rentable. Esta colonia está a escasos 15 minutos del Centro, pero hasta acá no ha llegado la tan publicitada habilidad del alcalde para bajar recursos, en lugar de eso, mandan brigadas compuestas de menores de edad a decirles sigamos avanzando y tú lo has visto. Y sí, los vecinos de lugares como este ya lo han visto y no quieren seguir viéndolo”.

A pregunta expresa sobre cuáles serían las propuestas para solucionar esta clase de situaciones, la candidata petista dijo: “los recursos se deben invertir en lo necesario y urgente y, ya solucionando ésto, quedará tiempo para concentrarse en lo llamativo y superfluo. Además, debemos desterrar de la vida pública esas tradiciones que los malos políticos han instalado, llámense moches, cochupos, obras infladas, etc. Terminar con la corrupción es una convicción para todos los candidatos de la coalición Juntos haremos historia y es, además, una consigna que nuestro candidato a la presidencia de la República nos ha comunicado. Voy a proponer leyes que garanticen la transparencia en el uso de los recursos, también abogaré por la creación de contralorías ciudadanas que realmente tengan facultades para amonestar a los malos funcionarios; además, lucharé para que los mecanismos de participación ciudadana sean más asequibles para la sociedad. Una sociedad empoderada es el antídoto contra un gobierno corrupto”.

Antes de retirarse, la candidata Brenda Fraga invitó a los vecinos de esta tenencia a informarse y llegar, este primero de julio, a las urnas con todas las herramientas que un voto razonado implica: “generación tras generación, tal parece que México nunca ha tenido una oportunidad de cambiar, de reescribir su historia, pero ya está aquí esa oportunidad, por fin la tenemos ante nosotros y no podemos desperdiciarla, pues tal vez es la última. Los privilegiados de siempre van a defender su estatus rabiosamente, pero eso no nos debe amedrentar, ya que somos más los que saldremos a votar con el corazón bien puesto y la esperanza en ristre. Uruapan no puede quedar fuera de la fiesta nacional el primero de julio. Sigamos llevando el mensaje de empoderamiento y alegría cívica a todos los rincones de Uruapan y no olvidemos que ¡nos tienen miedo porque no tenemos miedo!”.