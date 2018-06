No voy esperar a ser diputado para trabajar por Uruapan: Jaime Heredia

También me preocupa el medio ambiente.

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-11-JUN-2018/ “No voy a esperar a ser diputado para trabajar por el bienestar de los uruapenses” y la campaña que realizo de casa por casa me permite conocer las necesidades de mi distrito. Por ello, me comprometí con la población para trabajar en el mejoramiento del medio ambiente y la conservación de los bosques, dijo Jaime Heredia Paz, candidato a diputado por el Distrito XX Uruapan Sur.



Durante mi campaña he entregado bolsas ecológicas para la reducción del uso de plásticos, pero el objetivo es convocar a especialistas ambientales para la realización de un plan rector. En los últimos días el tema ambiental ha sido un reclamo recurrente de la sociedad, lo que me compromete como legislador y como uruapense.

El candidato a la diputación local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que recibió la propuesta de un ciudadano que pide la gestión de que los bosques sean vigilados por la policía militar, sin embargo el compromiso es primero convocar al foro ambiental y posteriormente revisar las leyes para contar con sanciones más severas a quien dañe los cerros, los cuales son considerados como pulmones de la ciudad.



El bosque es un tema que concierne a todos porque es la herencia que vamos a dejar a los niños. El problema también afecta la filtración de agua, pues los mantos freáticos disminuyeron hasta un 40 por ciento por ello la escases del vital líquido.