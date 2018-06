No nos va a temblar la mano a la hora de votar por el PRI: Jaime Heredia

Junto con la sociedad somos un sólo equipo.

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-18-JUN-2018/ Qué no nos tiemble la mano a la hora de votar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) este primero de julio porque vamos a dar los resultados que la sociedad necesita y juntos en un sólo equipo vamos a trabajar, aseguró Jaime Heredia Paz, candidato a diputado por el Distrito XX Uruapan Sur.



Lo anterior lo destacó durante una reunión celebrada con habitantes de la zona sur en donde aseguró que el equipo que han formado permitirá transformar al Uruapan que a todos interesa. Conforme avanza la campaña nos fortalecemos más y la gente acepta todas las propuestas.



Junto con su compañero de fórmula, Irwing Vázquez aprovechó para agradecer todo el esfuerzo y trabajo dedicado en estos más de 30 días de campaña, pues destacó que los recorridos le permitieron conocer las necesidades reales de las colonias, las cuales son distintas unas de otras.

Heredia Paz admitió que no sólo basta con saber de las necesidades sino que ya entregan propuestas de solución; buscamos como ganar, pero también la forma de dar resultados porque el interés más fuerte es cumplir.



Aunque no es tanto un tema legislativo, dijo que no puede hacer oídos sordos a las necesidades de las colonias y por ello será un gran gestor para mejorar las condiciones de vida. El abanderado tricolor a la diputación por el Distrito XX advirtió que no va a fallar porque es hombre de resultados.