Nacho Campos dispuesto a ser investigado

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-13-JUN-2018/ “Estoy dispuesto a que se realicen las investigaciones que sean necesarias; estoy muy tranquilo y con la frente en alto para seguir trabajando en este proyecto que ya nada lo detiene, seguro que se verá reflejado en las urnas el primero de julio. Hago un llamado a toda la ciudadanía para que se concentre en nuestras propuestas, y no en la guerra sucia mediática orquestada por mis opositores”.



Así lo señaló en rueda de prensa el candidato a la diputación federal por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Ignacio Campos Equihua, luego de que en diferentes medios de comunicación estatales se difundiera una noticia donde se afirma que el candidato de Morena ha violentado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) -antes (Cofipe)-, al no haber solicitado permiso sin goce de sueldo como docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh).

Al respecto, Campos Equihua manifestó que la academia es la única actividad que se permite vincular con la política, por lo que descartó que ésta pudiera ser siquiera una causa suficiente para anular su candidatura a diputado federal, como se afirma en las notas referidas; “es claro que estas declaraciones son de tipo político-electoral y pretenden desprestigiar nuestra labor”, dijo.



Nacho Campos, aspirante por el Distrito 09 de Uruapan, recalcó que desde el primero de septiembre de 2015, tiene un permiso de medio tiempo como profesor investigador asociado tipo “C”; por lo que puede seguir realizando las dos actividades sin incurrir en ninguna anomalía, “ya la autoridad universitaria está enterada de este tema y será ella la única que pueda determinar qué es lo que sigue”.

De la misma manera, hizo un llamado al dirigente estatal del PRD, Martín García Avilés, a que reconsidere sus acusaciones, ya que no tiene la autoridad moral suficiente y -éste- no es un asunto de su competencia; toda vez que es una candidatura federal y, en su caso, sería el órgano nacional del Partido de la Revolución Democrática quien tendría que hacer un señalamiento en su contra.



“Sabemos ‘quién’ puede tener ese tipo de aparato para orquestar la guerra sucia a este nivel en nuestra contra; incluso, en el estado han sido creadas páginas de internet para intentar hacernos daño. ¡Adelante!, este tipo de publicidad negativa nos va fortaleciendo y nos está dando a conocer más; para nosotros es buena señal, vamos arriba en la intención del voto y no hallan cómo detenernos”, subrayó.

Nacho Campos invitó a quienes lo señalan, que investiguen la situación de sus propios candidatos, toda vez que la postulante por el Frente a la diputación federal, Edna Díaz Acevedo, hasta el mes de abril seguía desempeñándose como titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), lo que sí contraviene lo estipulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

“Le recuerdo a García Avilés que su candidata no inició campaña en los días que debería hacerlo, sino 20 días después; y según la Legipe, en su Artículo 7, apartado ‘F’, a la letra señala que son requisitos para ser diputado federal: ‘No ser presidente municipal o titular de algún órgano jurídico-administrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la fecha de la elección’”.

Por lo que reiteró su confianza en que este asunto no prosperará, y se dijo seguro del resultado en las próximas e lecciones. “Estoy tranquilo, estoy contento y con más ánimos que nunca para continuar con mi proyecto; voy a ser un aliado de la universidad, ya estoy elaborando un proyecto de investigación para el rescate de nuestra máxima casa de estudios”, finalizó.

Cabe destacar que, como muestra de fortaleza y unidad, el equipo cercano de Ignacio Campos le acompañó durante la rueda de prensa ante los medios locales; entre quienes se encontraban el candidato suplente a la diputación federal, Jorge Alberto Mendoza Reyes; Héctor Magaña Meza, coordinador general de campaña; Omar Hernández Martínez, representante legal del candidato ante el INE y Luis Equihua Rico, encargado de Vinculación con otros institutos políticos.