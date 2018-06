Microempresarios de Uruapan participan en el curso “Retos de la Empresa Familiar”

URUAPAN, MICH./ JUE-07-JUN-2018/ Más de cuarenta microempresarios participaron en el curso “Retos de la Empresa Familiar”, ofrecido por la Secretaría de Fomento Económico, en las instalaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura, en la sala de piano.

La ponente, Patricia Alcántara Suárez, consultora externa de Nacional Financiera, agradeció el interés de los microempresarios, ya que con este curso tendrán las herramientas necesarias para cuidar e impulsar sus empresas familiares.

Agregó que existen en México un aproximado de 10 millones de negocios familiares, requiriendo para su funcionamiento alrededor de 14.4 millones de personas, poco más de una tercera parte del total de personas laborando en el país.

Destacó que el 63% de los propietarios de las empresas familiares no cuentan con un testamento, el 82% afirma no tener reglas por escrito para efectuar la sucesión, además el 64% no brinda oportunidad de ascenso a puestos clave, para miembros no familiares.

Según el IMSS, el 75 % de sus más de 14 millones de trabajadores afiliados, pertenecen a una empresa familiar.

Este curso aportó una gama de herramientas a los microempresarios, las cuales les brindarán los conocimientos e instrumentos que les permitan minimizar las situaciones de conflicto laboral, que impide el crecimiento, continuidad, desarrollo y administración profesional de la empresa familiar.