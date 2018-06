Mary Doddoly firma 6 compromisos con el sector empresarial de Uruapan

Exigieron transparentar el ejercicio de gobierno

Demandan prohibir asignaciones directas y sobrecostos en obras

La candidata del PAN y MC presentó sus 5 ejes ed gobierno

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-14-JUN-2018/ Representantes del sector empresarial firmaron con Mary Doddoli Murguía, 6 compromisos que concentran la exigencia de la sociedad uruapense para transparentar el ejercicio de gobierno, prohibir el uso de dinero en efectivo en el gasto público, las asignaciones directas y concursos por invitación, así como penalizar el atraso y sobrecosto no justificado en la obra pública.



Los empresarios demandaron proyectos de obra realmente estratégicos para resolver los problemas de vialidad en los accesos al municipio e incrementar las áreas deportivas y culturales, además de contar antes de finalizar cumplir con brindar seguridad a la ciudadanía.

La candidata del PAN y Movimiento Ciudadano a la alcaldía, luego de firmar tales compromisos, resaltó que estos reflejan claramente lo que no está cumpliendo la actual administración y por ello la sociedad lo exige.

Coincidió con los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Servicios y Turismo de Uruapan, en que el gobierno debe estar obligado a ser transparente en el manejo de los dineros públicos, en la asignación de las obras y no exagerar los costos de las mismas.

PRESENTA MARY DODDOLI 5 EJES DE SU PROPUESTA DE GOBIERNO

Ante ello, aprovechó para presentar ante miembros del sector productivo los 5 ejes de su propuesta gobierno: Uruapan de buen gobierno, eficaz y transparente; Uruapan con rumbo y desarrollo económico; Uruapan solidario con el desarrollo social incluyente; Uruapan con desarrollo integral y sustentable y Uruapan seguro.

Indicó que detallará el plan estratégico en cada eje, pero se detuvo en el tema más sensible y que abandera en esta campaña, como es el de seguridad.

Insistió que el Mando Único fracasó y haciendo uso de la autonomía municipal echará abajo este modelo que no sirvió y que sigue la actual administración municipal, para hacer un cambio radical hacia ls Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la sectorización de la ciudad y cuerpos policiacos, que trabajarán de manera coordinada con los comités vecinales de vigilancia y todo un programa integral para tener un Uruapan seguro, con un gobierno de calidad, honesto y transparente.