Liderazgos de distintos sectores respaldan proyecto de Jesús Flores

-Reconocen su labor social y perfil humano

URUAPAN, MICHOACÁN; 20 DE JUNIO DE 2018.- Al reconocer su perfil humano y labor social desinteresada en favor de los sectores vulnerables, distintos liderazgos tanto políticos como de otros gremios respaldan el proyecto de Jesús Flores Paz, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Diputación Local por el Distrito XX Uruapan Sur.

Tal es el caso de Juan Rafael Elvira Quezada, ex presidente municipal y ex secretario de Estado, reconoció el lado sensible de Jesús Flores en base a su labor desarrollada sin interés alguno más que el bienestar social; además, destacó el ímpetu y entusiasmo que lo caracteriza.

Esto, dijo el ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), convierte a Jesús Flores en un perfil idóneo para llegar al Congreso del Estado pues garantizaría un trabajo legislativo y de gestión en apoyo a los diversos sectores sociales.

A su vez, el ex diputado Librado Martínez Carranza, brindó su respaldo al candidato del Sol Azteca al considerar que cuenta con las mejores propuestas, aunado a que durante sus actividades altruistas tiene una radiografía clara de las necesidades más sentidas de la gente, lo que le permitirá atender de lleno las diversas problemáticas.

Dijo que para él el cuidado y preservación del medio ambiente son importantes, por lo que al encontrar en Jesús Flores un proyecto que también contempla acciones en este rubro, no dudó en sumarse al mismo para contribuir desde su trinchera.

En tanto, Arturo Cruz Santoyo, destacado litigante y ex presidente del Colegio de Abogados de Michoacán A. C., delegación Uruapan, se dijo convencido de que Flores Paz es la mejor alternativa para el Distrito Sur, pues es garantía de que regresará a trabajar con la gente a cumplir con la palabra que ahora empeña en campaña, ya que plantea aspectos alcanzables y de real impacto social.

Remarcó también su trayectoria, de ahí que considerara que si desde su ámbito ha respaldo a los uruapenses, sin duda como diputado si alcance será mayor y por ende el beneficio más amplio.

Tanto Elvira Quezada como Martínez Carranza y Cruz Santoyo ofrecieron el apoyo desde sus respectivas trincheras a Jesús Flores a fin de sumar por un bienestar común, el de Uruapan.

Ante ello, Flores Paz enfatizó que estas muestras de apoyo lo comprometen a redoblar esfuerzos y sumar la diversidad de ideas a su proyecto para enriquecerlo con un amplio sentido social.