Libertad de expresión amenazada en tiempos electorales: Mary Doddoli

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-07-JUN-2018/ La libertad de expresión también se ve amenazada con motivos electorales, y los gobiernos están obligados a respetarla no de manera simulada ni en el discurso, sino en los hechos, afirmó Mary Doddoli Murguía, candidata a la presidencia municipal de Uruapan por el PAN y Movimiento Ciudadano.

Luego de entrevistarse con diversos medios informativos de radio, Mary Doddoli indicó que justo en procesos electorales es donde los gobiernos en turno deben separar su filiación partidista de la función pública “y no utilizar su poder para cortar o limitar esa libertad, ni tener injerencia en los medios para favorecer a su partido”.



Insistió en que medios de comunicación presionados por gobiernos en procesos electorales, no solo empañan el proceso sino que atentan severamente contra la democracia.

“Los gobiernos deben sacar las manos de la contienda, no deben ser parte de ella y estar buscando cómo burlar la ley electoral para destinar recursos, personal y medidas de presión para favorecer a sus candidatos”, reiteró la candidata a la alcaldía de Uruapan.

Finalizó que si los uruapenses se proponen volver al rumbo de los buenos gobiernos, sobre todo en materia de libertad de expresión, los medios de comunicación notarán la gran diferencia en el trato y respeto a su dignidad y labor profesional, que desarrollan cotidianamente en beneficio de las libertades, los derechos y la democracia.

