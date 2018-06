Legislaré a favor de los pueblos originarios, sus tradiciones y costumbres: Toño García

El candidato fue recibido en Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, donde aceptó la invitación de Concejo de Gobierno a participar de la mano con ellos e impulsar sus iniciativas bajo sus usos y costumbres.

Toño García recibió las peticiones para adherirlas a su proyecto legislativo, para dar voz a la comunidad Purépecha del estado.

MORELIA, MICHOACÁN, A 22 DE JUNIO DE 2018.- Las propuestas e iniciativas creadas desde los pueblos originarios serán impulsados en mi legislación al llegar a la Cámara Alta, aseveró Toño García, candidato al Senado de la República por la coalición Por México al Frente.

El abanderado por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) asistió a la meseta purépecha donde fue acogido hospitalariamente por el Concejo de Gobierno de Santa Cruz Tanaco, en un diálogo por mejorar las condiciones de vida del pueblo Purépecha.

“Todo nuestro respeto y apoyo para el pueblo Purépecha porque son el símbolo, raíz e identidad de nuestro estado, además de ser un ejemplo a nivel internacional, que unidos como pueblo pueden mejorar las condiciones de todos”, expresó el aspirante a la Cámara Alta.

En ese sentido, Toño García, de manera respetuosa, solicitó a los representantes del concejo, tomar como suyas sus propuestas, para preservar sus tradiciones, cultura y forma de gobierno según sus usos y costumbres.

“Hoy les pido su apoyo y sus respaldo, me comprometo a ser su aliado, para hacer la gestión pertinente para esta comunidad y este municipio, para que accedan a los recursos que ustedes en comunidad, unidos en asamblea, decidan en que ejecutarlos”, manifestó el ex alcalde y ex diputado federal.

Asimismo los miembros y población en general mostraron su interés en mantener el balance, respeto y comunicación con el gobierno estatal, así como han adaptado las leyes estatales y nacionales bajo su sistema de usos y costumbres.

Finalmente, cercano a las elecciones del 1 de julio, el contendiente frentista invitó al público a que confíen en su propuesta y que como aliados, asistan a las urnas ese domingo decisivo.