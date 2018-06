Las mujeres sustentan el comercio en Uruapan

Urgente darles certeza jurídica a las emprendedoras: Aldo Macías

URUAPAN, MICH; A 7 DE JUNIO DEL 2018.-Durante los recorridos que se han estado realizando por parte del candidato del PRI a la diputación local por el Distrito 14 de Uruapan Norte, Aldo Macías Alejandres, destacó que las mujeres uruapenses son un ejemplo a seguir, y de reconocerles, pues el 50% por ciento del comercio en la región es dirigido por ellas.

En este sentido, señaló que es importante trabajar por el empoderamiento para que puedan ser emprendedoras, desarrollarse y que puedan garantizarse plenamente sus derechos, ello tras recorrer las principales calles de la zona centro de la ciudad.

“Cuando llegue al Congreso del Estado, no se me olvidará que hay mucha gente que tiene necesidades urgentes que atender, vamos a trabajar por ustedes, es importante generar empleos donde se pague lo justo, no pueden seguir trabajado de manera inhumana”, enfatizó.

En la zona centro, el candidato fue reconocido por recorrer caminando las colonias, ir tocando puertas, visitar los hogares y escuchar sus necesidades. “Qué bueno que se toma el tiempo y se preocupa por andar caminando por las calles, eso se necesita para que los candidatos conozcan la forma de vida del pueblo”, afirmó una ciudadana.

Finalmente Aldo Macías se comprometió a trabajar fuertemente por una ciudad mejor, destacando que el apoyo de la ciudadanía será fundamental para lograr representarlos en el Congreso del Estado.