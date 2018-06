La actual administración deja profunda huella de ausencia

Marcado rezago en la zona rural de Uruapan

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-03-JUN-2018/ En la zona rural de Uruapan, donde se asientan miles de familias, tanto en ejidos como en comunidades y rancherías, se percibe una profunda huella de ausencia de la actual administración, señaló Mary Doddo Murguía, candidata del PAN y Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal.



Este fin de semana realizó un recorrido por localidades asentadas en la zona rural del sur del municipio, comunidades de la Meseta Purhépecha, así como colonias situadas en la periferia de Uruapan, y lamentó el nivel de abandono en que se encuentran, no solo en infraestructura básica, sino en programas y acciones de gobierno para mitigar el rezago social.

Mary Doddoli, indicó que no es posible que al concluir la presente administración, pobladores de las zonas señaladas continúan a la espera de que les cumplan con acciones tan básicas como agua potable, alumbrado público, pavimentaciones, rehabilitación de espacios públicos, acceso a servicios de salud y seguridad pública.



Lo anterior, luego de escuchar a los habitantes de localidades como Matanguarán, Arroyo Colorado, El Ranchito, San Rafael, Mata de Plátano, El Sabino, San Marcos y San Lorenzo, que como factor común denotan una marcada ausencia de atención de la autoridad municipal.

“Si en casi tres años no se cumplió lo prometido, ¿ Cómo creerles que ahora sí cumplirán? ¿Para qué darle continuidad a lo que no funciona?, los abandonan tres años y regresan hasta ahora que hay campaña”, reiteró Mary Doddoli.



Ante palpables muestras de abandono y lastimoso rezago social en la periferia de Uruapan, así como en la zona rural, la candidata del PAN y MC, sostuvo que en manos de todos está la solución, dándole un voto de castigo a quien no cumplió y volver al rumbo con los buenos gobiernos que caracterizaron su administración.

Mi gobierno será de calidad humana. Se logrará un desarrollo equilibrado y sostenido, además de cambiar radicalmente la estrategia de seguridad, para recuperar la tranquilidad que nos había caracterizado, finalizó.