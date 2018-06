Jóvenes de la UNID reciben propuestas de Cocoa Calderón con gran aceptación

Se comprometió a trabajar para generar mejores oportunidades laborales y apoyar a quienes quieran emprender un negocio.

MORELIA, MICH./ JUE-07-JUN-2018/ Ante un auditorio lleno de Universitarios de distintas carreras, la candidata independiente por la Diputación Federal, Luisa María Calderón “Cocoa” presentó su plataforma de propuestas de campaña ante jóvenes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) ahí se comprometió a trabajar para generar mejores oportunidades laborales y apoyar a quienes quieran emprender un negocio, así como seguir impulsando el proyecto “Jóvenes con Iniciativa” que ha sido una incubadora de ideas legislativas que la candidata ha impulsado.



Como parte del “Foro electoral” convocado por la UNID a todos los candidatos que participan por un cargo de elección, esta mañana la Candidata Independiente presentó a los jóvenes sus seis ejes de campaña, así mismo, en una dinámica de preguntas y respuestas a la que son sometidos todos los candidatos, Calderón Hinojosa fue cuestionada sobre diversos temas, desde los políticos hasta los que tienen que ver con sus propuestas específicas para los jóvenes.

De esta manera, durante su participación resaltó que ha mantenido un compromiso constante con los jóvenes y en este sentido aseguró que seguirá impulsando espacios para la participación de jóvenes, además de generar las condiciones para que los jóvenes encuentren oportunidades de emprendiemiento “ he propuesto que ganando las elecciones del primero de julio, haré de mi casa de enlace legislativo una Incubadora para jóvenes emprendedores y un taller de oficios para adultos; quiero que ustedes se atrevan a soñar y hacer sus sueños realidad, decirles que en mí tiene a una amiga y próxima diputada federal que los apoyará”



Luego de recordar que el proyecto “Jóvenes con Iniciativa” ha sido un éxito resaltó “cada año tenemos más y más jóvenes que se suman al proyecto, y eso me llena mucho de entusiasmo, porque yo no creo que los jóvenes no quieran participar en la política; al contrario, yo creo que lo que no se ha hecho es generar espacios atractivos para ustedes, espacios reales, pero sobre todo oportunidades donde ustedes vean plasmadas sus ideas y que estas tengan un impacto en la sociedad, hoy les quiero decir que quiero seguir apoyándolos, y quiero que se sumen a este esfuerzo, porque cuando yo gane volveré aquí a pedirles que nos vigilen, a pedirles que nos pidan cuentas y que acompañen mi trabajo legislativo desde el Congreso de la Unión” finalizó.