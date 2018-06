Jesús Flores preparado para realizar trabajos legislativos en el Congreso del Estado

Tras recorrer más del noventa por ciento del Distrito Sur

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-25-JUN-2018/Con gran alegría ha sido el recibimiento de los colonos del Distrito XX Uruapan Sur a la llegada del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Flores Paz, ya que su empatía y cercanía con la gente le ha ayudado a ganarse la confianza de los diferentes ciudadanos, así como su apoyo para los próximos comicios electorales.



En los recorridos realizados, Flores Paz ha realizado un recopilado de necesidades y carencias que presenta el distrito, mismo que servirá de materia prima para realizar las iniciativas de ley que vengan a favorecer y mitigar dichas peripecias.



“Mi compromiso es firme con la ciudad que me ha visto crecer, he trabajado por muchos años para cubrir con las necesidades de los sectores vulnerables y por el invaluable apoyo, seguiré entregando mi máximo esfuerzo para disminuir los índices de pobreza y marginación que existen”, afirmó Jesús Flores.



Frente a la organización social Alza La Voz, mencionó que un servidor público de elección popular tiene que regresar a su distrito para dar resultados sobre los compromisos que ya se fijaron; asimismo, se comprometió a ser un verdadero diputado que aplique los proyectos en las colonias y comunidades del sur.



“Estoy eternamente agradecido por el respaldo que me han dado los ciudadanos, en cada colonia que visito más de alguna persona conoce el trabajo y sacrificio que le he dado a mi ciudad; por esta razón legislaré en temas prioritarios que sin duda se traducirán en beneficios para todos”, exclamó Flores Paz en reunión con los integrantes de Organizaciones Independientes.