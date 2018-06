Jesús Flores Paz cierra de manera magistral su campaña

– Recorrió más del noventa por ciento del Distrito XX y reconoció que Uruapan requiere un gestor de hechos.

URUAPAN, MICHOACÁN; 26 DE JUNIO DE 2018.- “Hoy Uruapan ya tiene una cara diferente, se ha trabajado con amor y por su gente, y a este Uruapan que está avanzando ya nada ni nadie lo detiene”, así lo afirmó el candidato a la Diputación Local por el Distrito XX, Uruapan Sur, Jesús Flores Paz durante sude campaña.

En su emotivo discurso, el próximo legislador anunció que no van a descansar ni un solo minuto, por lo que la ciudadanía no tendrá a un diputado de escritorio, ya que desde los 10 años ha trabajado y esta nueva encomienda no será la excepción para él, manifestó estar comprometido con su ciudad y con su gente.

Exclamó que es un hombre de hechos y no palabras, pero también solicitó el apoyo de los presentes para trabajar hombro a hombro por el Uruapan que requiere crecimiento; por eso, dijo que este primero de julio se llenarán las urnas de votos desbordados de esperanza, porque la solución está en las manos de todos.

Por su parte, el próximo Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González señaló que recorrieron más de 250 colonias e hicieron un esfuerzo para estar en la mayoría de la ciudad, a fin de llevarles la propuesta del equipo que se consolidó por parte de los candidatos del PRD, porque están convencidos de que tienen los mejores perfiles para gobernar a Uruapan.

“Los otros candidatos no pudieron salir unidos a hacer campaña, lo cual les costó trabajo para pedirle a la ciudadanía el voto. Por eso, nosotros contamos con un proyecto común, tenemos la energía y la inteligencia para que el municipio siga creciendo”, declaró Manríquez González.

Durante este cierre de campaña se demostró el apoyo de las candidatas a Diputadas Federal y Local, Edna Díaz Acevedo y Patricia Silva Rentería, quienes comentaron que Jesús Flores ha construido un mejor Uruapan desde su trinchera, con sus recursos y con el amor que le tiene a su gente. Por tal motivo, anunciaron que siendo ciudadano fue un excelente gestor y siendo diputado, redoblará el apoyo que requiere el Distrito Sur.

Finalmente, Flores Paz mencionó que los uruapenses reconocen su trayectoria, en donde se ha destacado como un ciudadano ejemplar que al llegar al Congreso del Estado gestionará importantes recursos para solventar los temas de seguridad, salud, economía, empleo y cultura.