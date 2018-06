GRINGA, GRINGA: ¿Quién declinará?

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-20-JUN-2018/ Empezó la cuenta regresiva el que se agringó pos se chingó, y saldrán las verdades, ¡yupeee! La basura política se va a su lugar y las mentiras saldrán a la luz, así que la simulación termina, asi de sencillo…



La panadería que taaanto presumió unidad queda en pedacitos, y lo que le faltaba a doña Peluches, que el líder nacional diga que Uruapan necesita un gobernante joven ¿así de claro el apoyo a Manry? Con todo partido verde y voto duro panista la doña no tiene como ganar.



Los derechairos panistas están apoyando al amarillo y el que sale raspado el Marko desCortés que quiere ser senador y va por la pluri, el ambiciosos panista no va solo acaparo las posiciones pluri, para su hermano, sobrino bueno hasta para su perro fiel. Así las cosas, pero gracias a la doña que no apoya el frente pos Marko puede perder espacios.



No hay peor ciego que el que no quiere ver, Ramoncito visitó la casa de campaña de Edna, en la calle Obregón pero doña Marínela está apoyando a Morena, así que el líder nacional no vino gratis, si no a corroborar de que está hecha la dama de hierro y ya se dio cuenta….porque aunque son del mismo barro no es lo mismo bacín que jarro…



Pos hay voces que asegurar que Pedrín Plancartín Canallín declinaría en favor de la doña, porque en las encuestas recientes del gobierno estatal el tricolor lleva 10 puntos porcentuales mientras que la doña 25, y pos el que va arriba lleva la batuta, pero ni asi les daría resultado, hay que ver.



Los Morenazis andan con el futuro director de seguridad pública, doc Mireles, en chinga, trabajando por el proyecto de Amlo, lo adecuado es que el pueblo le de el triunfo a quien decida pero no le entregue todo el poder, un congreso diferente, así será mejor.



Los de Nueva Tranza tanto que pelearon los lugares el show que hicieron y ¿óntan? En su casa si los conocen porque son puros parientes los que van en la contienda, pero al menos debieron trabajar para no tener tanta vergüenza por una derrota digna…digo. Hay que ser puercos pero no tan trompudos, las nachas no dan para tanto.



Será el sereno pero las campañas son gris, sin contenido real, sin proyectos, sin discurso, el priista después que estuvo en la mesa de seguridad ¿qué aportó? Propone seguridad pero no dice cómo la va a dar, prometes y prometes y nada, como dice la canción.



Vicko Manrico, dice que hay que seguir avanzando, refiere continuar con sus proyectos, pero claramente tampoco ha dicho cuales, expone que va a continuar impulsando mejor infraestructura urbana, mayor presupuesto para el deporte y la cultura, sin decir cifras, presume que los policías en Uruapan son los mejores pagados en el Estado…



Pos así Rafa Ortiz, hay anda pero no logro consolidarse, trae propuestas claras, nadie se lo discute, difícilmente podría llegar, sin embargo le dará votos a Amlo eso le traerá resultados favorables para su beneficio.



¿Será verdad que el gober visitó Uruapan la noche del lunes? Algo vino a ver y fue a Manry, pues los perruchos están trabajando pero indignados por un intruso que anda por ahi, un protagónico que no puede con su baja estima por ser un niño rechazado, mientras su hermano ha sido más exitoso.



¿porqué las encuestas son engañosas? Porque una cosa es la intención del voto o sea la buena voluntad pero es muy diferente que salgan a votar. Más aun cuando los de Morena amenazan con mandar a su ejército a cuidar el voto… ay mamá, mira esta María.



Los panistas del sector que aún siguen en la contienda también traen a sus niños para cuida el voto, en este caso no es ejercito ero si toda la comunidad a no es cierto es un pedazo, el resto anda de amarillo y a mucha honra.



Los perredistas se la gastan solos, lo mismo saben tirar tanto patadas como bombas molotov, ups, así está el tema, entonces no hay a quien irle, el primero de julio veremos de cual cuero salen más correas.



El viejerio, dicho con respeto, que anda candidateándose para las diputaciones no dan una, Selenota a la federal ni pinta, lamentable es la segunda ocasión que participa, y parece que se lleva el boleto que dice “suerte para la próxima” ojalá gane es lo deseable.



Maribel descortés, que ni a los periodiqueros puede ver, válgame el cabrón favor, la descortés, brincó de locutora a política, pero le faltan tablas, hizo su propio video parece que anuncia un producto en la radio y ni pensar en escuchar propuestas, lamentable que una conductora salga de la cabina a dar pena ajena.



La empresaria Paty silva, ya encaminada a dar apoyos, mientras que la deportista Edna Gisel, trae academia y el apoyo total del gober michoacano y no pregunten porqué, tanto no se, ni sé si hay amor. Porque el gober, cada que viene a Uruapan, se va con ojitos de ednamorado.



Ahora salieron empresarios a participar en la polaca ¿darán resultados? Pos eso se desea, Sergio Benítez, varias veces ha sido diputado, pero de resultados poco se habla, en fin así las cosas el empresario Jesús Flores, sin discurso pero con el corazón en la mano pide el voto de confianza y pos del plato a la boca se cae la sopa, no hay nada para nadie, échenle ganas empezó la cuenta regresiva y todos toman…



Ya veremos dentro de un mes a mucha gente pidiendo trabajo y cumplimiento a los acuerdos a quien resulta ganador y entonces sí que van a parir chayotes, así que antes de prometer piénsenlo dos veces… ojo, mucho ojo… Nadie da nada a cambio de nada.



Fe de ratas.- Este textos es ficción cualquier parecido con la realidad es mera ficción.

