GRINGA, GRINGA: ¡No te calientes, granizo!

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-07-JUN-2018/ Los panes ¡Se agringaron! La tenían y la dejaron ir como la arena de las manos, por soberbia, egoísmo y protagonismos estériles, fueron los propios líderes estatal y municipal quienes, con imposiciones, fracasaron en su intento.



Primero por tratar de exigirle a Vicko Manrico más de lo que merecían, para ir en coalición pedían la entrega de más del 50 por ciento de la administración, del pastel, lógicamente Vicko Manrico no cedió y ay tan las cosas.



Pos los panes la tenían case segura la paliaron y pos se repartirán cacahuates, porque ya ni campaña hacen, la casa azul está solo, bueno el único animado es el ex priista y ex candidato a síndico por nueva alianza, Rico Gastán.



“No hay peor ciego que el que no quiere ver” le retiran, a Márinela peluche a sus cercanos, los sacan de una patada en el trasero, asume toda la responsabilidad los “birotitos”, los niños de Toño Verver, por demás decirlo, novatos en el tema y timoratos, inexpertos bueno pos ellos hacen la campaña de Doña Peluches.



Por otra parte las hermanas de Verver, una asesora de Vicko Manrico, y otra hermana del presidente panista apoya el Vicko Manrico con un video en dónde se pronuncia a favor del perredista acaso ¿no es claro? A Marínela case la congelan case…dicen sus buenos amigos, de la doña, ¡otra vez la van a vender! ¿Será?



Pos decidido a perder los ververistas, porque los doddolistan no andan en campaña ¿será verdad que pusieron a Marínela Peluches para perder? A ver, desmenuzando un poco, la hermana de Toño Verver, presidente del pan en Uruapan, es asesora de Vicko Manrico, candidato del PRD a la presidencia burricipal, la otra hermana del Toño Verver edita un video público de apoyo a Vicko Manrico, a Marínela la dejan sín equipo, sus cercanos y los pepes andan con Manri.



Cómo bien le dijo Vicko, en el debate del rotativo abc, gasten el dinero no se lo guarden, porque si bien es cierto hay candidatos que le entran para recibir dinero y hacer su “guardadito” ¿será el caso panista? Pues a Doña Peluches le conviene asegurar alguna negociación para su constructora que está a nombre del nené…



Anaya pierde en Uruapan por el desmadre que traen las panistas, el PAN no hace campaña para Riqui Riquin Canallín, los perredistas pos casi nada, ya salió el peine, a Uruapan no vivo Riky porque pedía un mitin como el que tuvo Manri en su arranque de campaña, no quería nada…



Lo pior quería un actividad masiva pero que los panistas tomarán la palabra, Manri condicionó la palabra solamente para los perredistas, y pos no, por eso no llegó a Uruapan Riky Riquín Canallín, ni para darles una patada en el trasero como de facto ya les dio… por eso no es bueno escupir al cielo, se la pasaron kakarakeando unidad panista y ay tan todos desquebrajados, mejor ¿cómo se habrían visto?



Y pos ¿así como? Los priistas andan en campaña pero para Morena, Chayito, Sarita y Luz Ximenez de Sepúlveda, con Pedrín Riquín Plancartín , consideran que ellas hicieron ganar a Caldo Mehacias y que hoy ganarán nuevamente cargos públicos, la primera de regidora pasó a la venta de trastes de plástico en el mercado; la segunda en su casa y de gestora social mientras que la tercera en su tienda de abarrotes con venta de vinos.



Pos asi mero van, a Rafa Ortiz, con buen discurso y muy buenos en el debate, pero mucho chinga, le falta kakarakear lo que hace, así pos ¿cómo? Nomás no se puede.



Al candidato que se cree torito, pero pos ni de cuerpo, en fin cada loco que quiere ser presidente y tienen razón han logrado llegar otros que no llegue cualquiera, pero será el sereno en campaña la mejor planeada hasta el momento pudiera ser la perredista.



Faltan20 días para que concluyan las campañas, el que tenga más saliva comerá mas pinole, el que se agringue pos se quedará como el chinito, “nomás milando” por lo pronto los brigdistas tienen chamba temporal pero ay andan desde 200 hasta 300 pesos diarios por cantar y tararear porras.



Algunos políticos tendrán que replantear su camino, en la panadería se avecinan importantes cambios si pierde Marínela Peluches, Toño Verver pierde, no se ha sabido mantener como presidente del partido sin tomar partido, y pos la mentira dura mientras la verdad aparece y tarde o temprano todo se sabe.



Así que quienes pidieron coperacha para guardarla tendrán que explicar, porque lo hicieron, así son las cosas y todo llega al final.



Finalmente, los candidatos a las diputaciones dejaron mucho al deseo, unos porque ya fueron legisladores y ni asi entienden que al congreso van a legislar no a hacer gestión, pero ni los años ni la experiencia los hace reaccionar.



A la presidencia parece que solamente hay una campaña, en fín, ójala que las campañas se lleven en santa paz, aunque las mentiras y campañas negras de todos para todos están a la orden del dia, unos tratando de victimizarse, PELEANDO CON EL MUNDO y haciendo más enemigos cada dia, otros encerrados en su ego y en su idolatria y en otros casos la sienten suya, no hay nada para nadie, no se confíen de más…

Por pues GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUANQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MER COINCIDENCIA

