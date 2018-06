GRINGA, GRINGA: Comienza la guerra verdadera

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-14-JUN-2018/ “Si no es por la buena pues será a madrazos” así dice la canción de Jenny Rivera, aplica perfecto para algunos políticos que andan de creiditos, corriendo militancia, no vaya a ser que salgan primero ellos, caso concreto el presidente de la casa azul…



Corre fuerte rumor que habrá sesión de consejo municipal de la panadería, es para sacar a Toño Berber ¿será? Pues ojala al menos le den salida digna y digan que para andar con sus niños en campaña, aaayyy amores… siempre en las campañas salen embarazadas ahora habrá embarazosos.



La panadería está trabajando extramuros, o sea los Pepes andan viento en popa con Manry, en su campaña, tanto así que Marínela Peluches que al inicio de campaña iba dos puntos menos que Manry en preferencias, ahora solamente anda11 puntitos abajo, así las cosas, Berber está cumpliendo muy bien el cometido de hacer perder a la doña…



No solamente perder, también el presentar quejas malechas al IEM, la deja como “candidata desesperada” por qué simplemente no van a proceder ¿quiere reflectores? Lo mismo sucedió con la queja del ISR no que muchas pruebas pos ya ni procedió.



“Haiga sido como haiga sido” los perruchos ahí siguen en la batallas, aunque Vicko Manrico también bajo 6 puntos sigue 11 puntos arriba de su contrincante más cercana, doña Peluches.



Pero pos “Sin novedad” desde tracaleros hasta desmemoriados, los candidatos con rumbo a la contienda no aportan nada nuevo, hasta ahora en materia legislativa poco, muy poco han dicho, aquellos que están en la lucha por la presidencia no saben ni como se llaman caso “ la arqui” de nueva alianza, sale cada fín de semana a hacer campañas.



Para que pelean ser candidatos si ni campaña hacen, solamente para ¿gastarse el dinero que les da el INE y el IEM?



Finalmente Choncho Amarres, subió 11 puntos trae 16 por ciento en las preferencias, mientras que Peter Riquin subió 5 del inicio a la fecha trae 10 puntos, hay la llevan en el 2021 estarán listos para contender.



Pos gringa gringa, quien trabaja en equipo y sabe sumar, sencillamente sumará, de lo contrario les pasará los azules ¿a qué sabe ver a los azules tarareando porras para los amarillos” pos se antojaba difícil, pero ay van.



Nacho “víctima de campaña negra” que ni es campaña y ni es negra, sacar a la luz información cierta no es campaña negra, ahora Nacho en su defensa en lugar de presentar documentos que desmientan, presentó a su ejército, así lo dijo, refiere a un grupo de hombres que fungen como sus guaruras.

Así están los candidatos que desconocen hasta lo más mínimo a que van al congreso ¡síganle! Al fin que no hay pio riego que el que no ve, a poco Marínela no se entera de lo que le están haciendo, pero se hace la occisa.



No sea que choncho se la lleve, por algo no invitó a Nacho campestre a la cita con el líder de autodefensas, José Manuel Mireleles, que promete a poyar a choncho amarres, pero a nachito no, ¿será verdad que bajarán al candidato a la federal por Morena? Y que Kike Bautista se sienta en la de nacho, pos crece el comentario…así se podría entender las acusaciones y el pleito con el líder estatal de Morena.

¿Son rumores, son rumores? Pos así de sencillo sale Nacho y entra Kikin, hay que ver porque vienen sorpresas importantes, esto no termina, hasta que termina, y dura lo que dura dura…



Pos ya restan 16 dias para la campaña, así que estos 15 días veremos y escucharemos cosas impresionantes, a ver, que si bodegas, que si casas amigas, en fín, el que se agringue perderá y pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

Fe de ratas.- este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

