Ganaré con el voto libre de los ciudadanos: Cocoa Calderón

BOLETÍN 034/MORELIA, A 04 DE MAYO DE 2018.- Tras asegurar que la fuerza de la ciudadanía le garantizará el triunfo el primero de julio, la candidata a Diputada Federal Independiente, Luisa María Calderón Hinojosa “Cocoa” aseguró que es el poder los ciudadanos su fortaleza, pues son ellos quienes marcarán su agenda de trabajo desde el Congreso de la Unión. Y agregó que cuando se elige a gente con experiencia, capaz y honesta, podemos aspirar a tener congresos eficientes, además de hacer gestiones más eficaces, tener mayor seguridad en nuestra colonia, mejores calles y más parques, entre muchos otros beneficios a la comunidad.

Así mismo, Calderón Hinojosa manifestó que la elección la ganará y su experiencia le permitirá garantizar a los ciudadanos que su trabajo será honesto y transparente “Lo que yo les ofrezco además de mi experiencia y honestidad es mi palabra, porque hay que ser muy congruentes en lo que decimos y hacemos, en los compromisos que asumimos, así que no se dejen engañar por quienes les prometen todo; yo creo firmemente que el compromiso es una acción común que tiene que ir acompañado de la vigilancia, pero más allá de eso del acompañamiento de los ciudadanos”.

En este sentido aseguró “el voto no se exige, se otorga de manera libre, así que no se dejen engañar, que no les digan por quien votar, hoy vemos a candidatos que hacen campaña por dos, tres y aveces hasta cuatro partidos, yo les pido a los ciudadanos que revisen sus historias y su trayectoria, que comparen las propuestas, porque estas elecciones serán históricas y debemos tener un Congreso responsable y fuerte, debemos tener Diputados Federales que representen la voz de los ciudadanos, y yo pongo a disposición de la ciudadanía, mis valores, trabajo, capacidad y experiencia al servicio de tu colonia, municipio y de México”.