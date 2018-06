Estoy listo para presentar a los michoacanos en el Senado de la República: Toño García

El candidato calificó su campaña como exitosa y ganadora durante estos tres meses, ya que visitó los 113 municipios del estado donde mantuvo un trato de frente con la ciudadanía

MORELIA, MICHOACÁN, A 25 DE JUNIO DE 2018.- A unos días de las elecciones, la campaña es un éxito y un triunfo con la ciudadanía, porque se recopiló todas las necesidades de la sociedad con la visita a los 113 municipios de Michoacán, para sumar toda la fuerza y voluntad, indicó Toño García, candidato al Senado de la República por la coalición Por México al Frente.

El aspirante por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) hizo una recapitulación en conferencia de prensa sobre sus casi tres meses de campaña, donde conoció de manera íntima a todos los sectores de la ciudadanía.

“Recorrimos los 113 municipios, inclusive la zona de Cherán, que hasta el momento somos los únicos en hacerlo; desde la costa hasta la sierra, hablamos de cara con empresarios, jóvenes, magisterio, académicos, campesinos, artesanos, constructores, emprendedores y la lista sigue, todo por la responsabilidad de llevar la voz de Michoacán al Senado”, afirmó el abanderado a la Cámara Alta.

De igual forma, Toño García reconoció el trabajo en equipo de sus integrantes para buscar el cambio en la sociedad, para que más personas se sumaran su proyecto ciudadano.

“Reconozco y agradezco el trabajo de mi equipo de campaña, que estuvieron al pie de cañón, en jornadas desde las seis de la mañana, hasta las 2 de la mañana, para cubrir cada centímetro del estado para conocer a la gente y difundir nuestra intención de agenda política, nosotros si venimos a trabajar, no andar de vacaciones como los actuales senadores michoacanos”, refirió el candidato perredista.

En ese sentido, Toño García destacó que en la recta final, él y su equipo no descansarán hasta que el próximo domingo 1 de julio por la noche entreguen las actas donde aseguren que Michoacán tendrá un representante que mueva la fuerza y voluntad de los michoacanos en el pleno legislativo.

“Conocimos a mucha gente y nos llevamos su voz, ahora no descansaremos en estos días hasta no tener el domingo las actas que nos den la victoria, lo vamos a lograr, pues no bajaremos la guardia y llevaremos todas esas voces al Congreso de la Unión para que retumben, porqué ¡ya ganamos!”, aseveró el ex alcalde y ex diputado federal.

Finalmente, el candidato invitó a que este domingo de elección, se participe en las urnas, se dé el voto de confianza a su persona y que los cinco votos sean para los candidatos de Por México al Frente y Por Michoacán al Frente, para arrasar con el régimen actual y cambiar al país de fondo.