Equipo de candidatos del PRD reúnen a mas de mil 300 simpatizantes

De visita en las colonias Ramón Farías, Cedrera 4ta. Sección y colonia Uruapan.

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-25-JUN-2018/ Más de 400 afiliados a la asociación civil, Alza la voz, se unen al proyecto de Víctor Manuel Manríquez González, candidato a la presidencia municipal de Uruapan por el PRD-PVEM, a quien manifestaron su apoyo para que este primero de julio, logre el triunfo.



Por su parte más de 600 integrantes de la asociación, Consejo Uruapan, formada por asociaciones civiles, mercados municipales, taxistas y representantes vecinales, se manifestaron a favor de lograr el triunfo de los candidatos del PRD en Uruapan.

Mientras tanto, 300 vecinos de la colonia la Cedrera en su cuarta sección, elogiaron el trabajo realizado por Víctor Manríquez, a quien refrendaron su apoyo ya que gracias a su gestión, más de 400 lotehabientes de esta colonia lograrán en breve la escrituración de sus predios.



Miguel Ángel Trejo Jiménez, presidente de la asociación civil, Alza la Voz, Celso Mendoza Mendoza, presidente de la asociación civil “Consejo Uruapan” y Susana Gil Álvarez, vecina de la colonia La Cedrera, coincidieron en que los últimos años no se había visto un adelanto en nuestro municipio como el que logro Víctor Manríquez y su equipo de funcionarios, por ello se apoyará a los candidatos del PRD como única opción viable para dar continuidad al desarrollo que está teniendo Uruapan.

Por su parte Víctor Manríquez, manifestó que no es casualidad que tantos grupos con diversas ocupaciones, ideologías, y necesidades, congenien con nuestro proyecto, no se extrañen, la respuesta es muy sencilla, ustedes lo han visto, en Uruapan estamos avanzando.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0