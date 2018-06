Encabezaré acciones en favor de los Uruapenses: Paty Silva

Señaló que impulsará un aumento al presupuesto de salud en el Estado.

URUAPAN MICHOACÁN A 04 DE JUNIO DE 2018.- “Soy una candidata ciudadana como tú, que vive día a día las necesidades que tienen en el municipio y el estado, por eso impulsaré desde el Congreso del Estado, acciones en favor de los ciudadanos, estoy aquí, porque estoy dispuesta a pasar del decir y reclamar, para hacer y ejecutar acciones en favor del desarrollo de los Uruapenses”.

Así lo señaló Paty Silva Rentería, candidata del PRD a diputada local por el Distrito 14, Uruapan Norte, durante su participación en el primer debate de candidatos a diputados locales, manifestó que Uruapan requiere trabajo de verdad y acciones que sean palpables para la ciudadanía, por lo que impulsará temas de gestión para dar respuesta a las necesidades urgentes que enfrentan los Uruapenses, sobre todo en las comunidades en dónde se carece hasta de atención médica.

Manifestó que una vez en el Congreso impulsará el aumento al presupuesto de salud en el Estado, para que se cubran necesidades básicas, como la adquisición de medicamentos, e insumos, así como se cumpla en tiempo y forma con las responsabilidades salariales, además del impulso a las caravanas de salud que se llevarán a comunidades y a colonias marginadas que requieran de atención de especialidades.

En materia económica, resaltó que impulsará la creación de créditos y financiamientos para la micro, pequeña y mediana empresa además de impulsar la capacitación para el empleo y autoempleo y el respaldo a proyectos productivos y tecnológicos realizados por jóvenes para patentarlos y desarrollarlos en el Estado.

Además, anunció que impulsará una Ley de Deudores Alimenticios, para resguardar a los niños y niñas que no reciben pensión alimenticia, ya que hoy en día 3 de cada 4 niños de padres separados no tienen seguridad alimentaria que cubra también sus necesidades integrales, de esta manera no podrán acceder a créditos de automóvil, muebles o vivienda hasta haber cumplir sus obligaciones alimenticias.