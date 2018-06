El Pueblo manda y el pueblo pidió a Blanca Piña como su senadora: AMLO

La maestra Blanca Piña tiene el respaldo ciudadano.

Algunos creen que la política es ser “barbero y lambiscón, pues no, es trabajar por el pueblo y eso hace la maestra Blanca Piña”, subrayó

MORELIA, MICHOACÁN A 01 DE JUNIO A 2018.- El pueblo manda y el pueblo pidió a la maestra Blanca Piña como su próxima Senadora en el Congreso de la Unión, alentó el candidato presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia” Andrés Manuel López Obrador.

Durante la gira de campaña que realizó el día de ayer en tres municipios de la entidad michoacana, el fundador de Morena destacó que la maestra Blanca Piña es una candidata que fue elegida por consulta popular y eso la coloca como una auténtica representante del movimiento que encabeza la Cuarta Transformación de México.

Algunos, dijo, se confundieron cuando la maestra ganó la candidatura, sobre todo los que aún tiene la mala costumbre que creer que la política se hace desde arriba y “creen que ser político es ser barbero y lambiscón, pues no, el ser buen político es trabajar con el pueblo, con la gente, esa es la política nueva y pues bueno, la encuesta la ganó la maestra Blanca Piña y el pueblo manda, es el pueblo quien decide y esas son las nuevas reglas con las que vamos a triunfar”, subrayó.

Asimismo, pidió que en las próximas elecciones los ciudadanos voten por todos los candidatos de Morena y los que integran la Coalición “Juntos Haremos Historia” con el fin de evitar el llamado de la oposición a para que se ejerza el voto diferenciado.

“Nada de creerse el cuento de que debe de haber el voto diferenciado, nada de eso… vamos por el voto parejo”, además Andrés Manuel López Obrador explicó que se trata de “otra treta, otro truco de la mafia del poder, como ya no pueden con la presidencia, ahora quieren pedir que no voten por los diputados, senadores y presidentes municipales del movimiento, pero lo quieran o no lo quieran la mafia va pa’ fuera”, subrayó.

Anticipó que como saben que no pueden alcanzarnos y que vamos ganando dos a uno en la preferencia del voto, ahora quieren convencer a las personas que si van a votar por Andrés Manuel, pues que no lo hagan por los candidatos de la coalición y eso no va a pasar, advirtió.

Es por ello, que reiteró su llamado para que todos los ciudadanos voten por la maestra Blanca Piña como candidata para Senadora, así como por todos los candidatos de Morena y la coalición, a fin de garantizar el éxito del Cuarto Movimiento de Transformación nacional que tanta falta le hace a México.