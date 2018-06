El precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los que traicionan al STASPE: Antonio Ferreyra

MORELIA, MICH./ LUN-04-JUN-2018/ En la era de la subcontratación de servicios y la cancelación de los derechos de las y los trabajadores, los laboristas integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán (STASPE) se encuentran bajo una amenaza constante de sus derechos y logros laborales, reconoció Antonio Ferreyra Piñón, Secretario General del sindicato.

El dirigente del STASPE recordó que los sindicalistas “no debemos ser frágiles de memoria, ni olvidar la historia”, y mencionó que el 22 de abril del 2014 cuando se realizó el estallamiento a huelga totalmente apegado a derecho, ya que el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa violentó y no dio cumplimiento a las condiciones generales de trabajo, este mismo gobierno operó contra el STASPE para que el 30 de abril, a las 22:00 horas se declarara inexistente la huelga, justo un día antes del primero de mayo.

En ese mismo orden de ideas, el líder sindical hizo énfasis en que al día siguiente, 1 de mayo de 2014, durante la marcha del “Día del Trabajo”, el entonces gobernador Fausto Vallejo atravesó su camioneta al contingente del STASPE “para provocar a nuestros compañeros ¿por qué no espero que terminara la marcha o pasara el STASPE?” cuestionó el lider del STASPE y terminó el tema mencionando que Fausto Vallejo se burló, cuestionó y amenazó a los trabajadores diciendo que “La seguridad de este gobernador es escasa para contener la acción de vándalos; prontamente consultaré con expertos si sería prudente aumentar el contingente de seguridad”.

En el 2015 los diputados locales propusieron que el edificio de la Secretaría de Turismo fuera desincorporado y donado, a lo que los compañeros protestaron. Ante las protestas, se procedió a bloquear la sede del Congreso con policías y los diputados trasladaron el mismo al salón Quinta Caporales donde los trabajadores del STASPE fueron recibidos con toletes, macanas y tanquetas siendo agredidos “peor que a narcotraficantes”.

Dentro de estos acontecimientos, Ferreyra Piñón destacó el caso particular de uno de los compañeros del sindicato que fue aplastado por una de las tanquetas enviadas por el gobierno en turno, “imagen que perdurará en la cabeza de todos los verdaderos sindicalistas comprometidos con esta organización, ya que al defender los derechos laborales, fuimos aplastados por la mano represora de aquellos que le han hecho daño de manera sistemática a las familias de los trabajadores del Gobierno de Michoacán” fustigó el líder sindical y recordó que pese al intento de establecer un diálogo, en el 2016 los diputados del Congreso Estado de Michoacán, aprobaron en su decreto de “austeridad”, reducir las compensaciones por horas de trabajo extraordinario laborado por trabajadores de base, situación que intentó afectar directamente a los trabajadores de base, “los que hacen gran parte del trabajo en el Gobierno de Michoacán”, mencionó el líder sindical y concluyó en este tema, que adicional al bloqueo de compensaciones, surgió una gran psicosis y acoso laborar por parte del Gobierno hacia los trabajadores pertenecientes al STASPE.

Ya en 2017, “una vez más buscamos a varios diputados de diferentes partidos. Algunos de ellos se comprometieron a proponer modificaciones a la Ley de Presupuesto de Egresos, ya que se trastocan los derechos de nuestros trabajadores, ¿pero qué pasó? nadie apoyó al STASPE, ni siquiera en modificar una coma. Esto una cuestión que he dejado muy claro: que independientemente de que fue aprobado, no vamos a permitir jamás que sean violentados los logros laborales y pisoteados nuestros derechos. Por eso quiero que sepan todos los integrantes de este sindicato que el precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los que traicionan al STASPE”, comentó Antonio Ferreyra.

“Son otros tiempos y si no nos metemos y participamos, nos veremos en un futuro rebasados por qué no tendremos a nadie en los lugares donde se toman y aprueban las decisiones, ni siquiera para que nos informe y estar prevenidos; no es algo que invente es algo que ya vivimos, vamos a apoyar e impulsar a aquellos perfiles que nos brinden respaldo contra toda legislación que trastoque nuestros derechos, que quiera despedirnos, que quieran sustituirnos con “outsourcing” y empresas tercerizadoras como ya lo hacen en la Secretaría de Salud; pero sobre todo apoyaremos a quienes generen propuestas positivas en materia laboral, no buscamos el beneficio personal, ni de unos cuantos, buscamos el beneficio colectivo”, concluyó el Secretario General del STASPE.