El doctor Mireles acude a Uruapan a brindar total apoyo a Poncho Mares

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-12-JUN-2018/ El luchador social José Manuel Mireles Valverde acudió a respaldar y brindar su entero apoyo a Poncho Mares, y en rueda de prensa el doctor Mireles afirmó que se une al único proyecto verdadero de cambio para Uruapan, porque está convencido de que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, comprendida por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT), “trabajará por el desarrollo social del municipio y yo estoy dispuesto a apoyar”.



El candidato a la alcaldía de Uruapan, aseveró que para la coalición “Juntos Haremos Historia” y para Poncho Mares, es importante “que el doctor Mireles, gran luchador social, haya tomado la decisión de venirnos a respaldar, y con él ya hemos hablado de que estamos trabajando en un proyecto de nación de la mano de Andrés Manuel López Obrador, para bajar los recursos al municipio de Uruapan, para que se generen mejores oportunidades”.



“Cada vez más”, agregó Poncho Mares, “se suman más personajes importantes de la vida nacional y hoy les agradezco que es gente entusiasta y participativa que quiere cambiar a este municipio”.



Luego de levantarle la mano en señal de triunfo, y se asegurarle que será el próximo presidente municipal de Uruapan, Manuel Mireles externó a los Uruapenses que “para yo venir con Pocho Mares a expresarle todo mi apoyo, el candidato tuvo primero que hacer un compromiso muy grande con los habitantes; el de que a los tres años regrese la presidencia municipal, que no se enamore de lo que no es de él, pues es del pueblo y si el pueblo decide que siga, Poncho va a seguir, pero si el pueblo decide lo contrario tendrá que irse, pues no debe aferrarse ni heredar el ayuntamiento tampoco, porque tenemos que hacer cumplir y respetar el artículo 39 de la Constitución Mexicana”.



Además, agregó Mireles que para Morena, para López Obrador y para Poncho Mares, es importante la reconstrucción del tejido social de Uruapan y México y que por eso acudió a dar el espaldarazo al candidato de la coalición “más no porque sea matraquero de ningún político y porque no se trata de una elección más, sino de la única oportunidad del cambio verdadero sin necesidad de las armas, sino a través de la democracia”.



