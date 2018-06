Dialoga Toño García con la comunidad estudiantil de la UMSNH

Desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el candidato expuso su proyecto basado en ejes estratégicos: educación, seguridad, salud, desarrollo económico y medio ambiente.

MORELIA, MICHOACÁN, A 5 DE JUNIO DE 2018.- Los jóvenes son un importante eslabón que debemos fortalecer con políticas públicas que permitan potenciar su desarrollo en todos los campos, señaló Antonio García Conejo, candidato al Senado de la República por la coalición Por México Al Frente.

En un diálogo con la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios en Michoacán, el abanderado por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) invitó a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio en Michoacán y en el país.

“Sean agentes de cambio, personas que ayuden a la sociedad. Yo como estudiante de derecho hice servicio social en las comunidades y pude conocer de cerca los problemas de la gente, por eso me interesa seguir impulsando la transformación de Michoacán y con el apoyo de sus jóvenes lo vamos a lograr”, compartió el aspirante a la Cámara Alta.

Al respecto, Toño García expuso que desde el Senado de la República trabajará en impulsar leyes y acuerdos sobre diferentes ejes estratégicos, como son la educación, la seguridad, la salud, el desarrollo económico y el medio ambiente, donde los jóvenes serán un importante vínculo.

“Los jóvenes son quienes ahora tienen la respuesta, pero no son considerados en muchos empleos o lugares; debemos abrirles las puertas desde el Senado, así como la UMSNH abrió la puerta a quienes ahora son grandes profesionistas”, puntualizó el ex alcalde y ex diputado federal.

En ese mismo sentido, el perredista se pronunció por apuntalar a la UMSNH como una universidad regional, y dotarla de un presupuesto digno desde el Congreso de la Unión.

“La UMSNH es la alma mater de los michoacanos; debe respetarse su presupuesto y desde el Congreso de la Unión darle su reconocimiento como universidad regional que se merece”, enfatizó.