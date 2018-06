Debemos ser agentes activos de la transformación de México: Nacho Campos

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-26-JUN-2018/ “Los mexicanos estamos siendo testigos presenciales de la historia, una página nueva en nuestro devenir está por escribirse; pero no sólo permaneceremos como simples espectadores, sino que nosotros mismos como sociedad, debemos ser los agentes activos de la transformación de México”; destacó Ignacio Campos Equihua, luego de la visita de López Obrador a Michoacán.



El aspirante a un escaño en el Congreso de la Unión por el Distrito 09 de Uruapan, Campos Equihua manifestó que el cierre de ayer de la campaña en Michoacán de Andrés Manuel López Obrador no tuvo precedentes; “más de 30 mil personas alrededor del candidato a la presidencia de la República lo comprueban, México ya decidió y decidió por el cambio”.



“Después de más de tres décadas de abandono del pueblo por los políticos de los tres niveles de gobierno, de años de saqueos a nuestra nación por funcionarios corruptos, de la inoperancia del Estado mexicano para resolver los problemas de inseguridad, se abre al fin una luz de esperanza con la llegada de López Obrador a la cúspide del poder público”.

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” -conformada por Morena, PT y PES-, Ignacio Campos criticó el hecho de que los gobiernos neoliberales, respondiendo sólo a los intereses del mercado, hayan entregado en manos de la iniciativa privada los recursos naturales de nuestro país, cancelando de esta manera el futuro de millones de mexicanos.



“A quienes están en el poder, sólo les ha interesado el enriquecimiento personal, aunque vaya de por medio el bienestar de las mayorías. Han privatizado las playas de nuestro país, las minas, el petróleo, el agua; además de muchos otros servicios como los ferrocarriles, la generación de energía, la telefonía, la salud y la educación pública. Afortunadamente el pueblo ya despertó y el 1 de julio esto se verá reflejado en las urnas”, sentenció.



Por lo que indicó hacer caso omiso de la guerra sucia en contra de los candidatos de Morena, ya que el PRD en Michoacán se siente perdido y ya no encuentra cómo desprestigiar a sus adversarios políticos; siendo el propio partido del Sol Azteca el culpable de su propio destino, al convertirse en un satélite más del PRI gobierno.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0