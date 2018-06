Cristina Portillo: La inseguridad es brutal en Morelia y los ciudadanos viven atemorizados y enrejados en casa

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-03-JUN-2018/ @cristinapmorena/ La inseguridad en Morelia es una penosa realidad que nos marca como destino y atemoriza. Tres de cada cuatro morelianos se sienten inseguros en la ciudad mientras que 61 por ciento de los habitantes ya no permite que sus hijos salgan de su vivienda. La inseguridad es un lastre que detiene el desarrollo de la ciudad y sus habitantes y esto ya no puede seguir así, consideró Cristina Portillo Ayala, candidata a diputada local de la Coalición Juntos Haremos Historia por los partidos Morena y PT, al aceptar que la inseguridad, aquí, es brutal.

Pero hay aún mucho más: de acuerdo a un informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (INEGI, marzo de 2018), 55 por ciento de los habitantes de la capital de Michoacán ha sido testigo de robos y asaltos; 40 por ciento de los morelianos ha escuchado y/o visto disparos frecuentes con armas; y 56 por ciento ha dejado de caminar en las noches en los alrededores de su vivienda por temor a la inseguridad.



Lo más grave es que 70 por ciento de los ciudadanos del municipio dice que su gobierno es poco o nada efectivo en la solución de las problemáticas de la ciudad, aunque el gobierno moreliano “independiente” presume los resultados “fantásticos” de su modelo de seguridad. “La realidad es otra en Morelia. Vivimos con miedo y atrapados en nuestras casas. Y eso está por terminarse, porque los independientes han demostrado que no pueden con el paquete”, sostuvo.



La abogada Cristina Portillo Ayala, candidata a diputada local, tras una visita a ciudadanos en sus casas y recorrido por calles de la colonia Lomas de Guayangareo, reflexionó en torno a la seguridad e inseguridad, la violación a los derechos de las personas y a la ineficiencia e ineficacia de las autoridades del gobierno de Morelia, al menos en este aspecto: la seguridad física y la confianza de los ciudadanos,

A dos jóvenes hermanas que viven con su familia prácticamente recluidas en una casa con barrotes y que recibieron a Cristina Portillo, les dijo que es urgente que deben rendirse cuentas por el fracaso total en materia de seguridad en Morelia, por lo que trabajará con sus compañeros legisladores para que el Congreso de Michoacán llame a comparecer permanentemente al presidente municipal y a los encargados de la seguridad pública en Morelia.



A un joven en la calle que aceptó la plática para conocer las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, Cristina Portillo le confió que como diputada, pedirá integrarse a las Comisiones de Seguridad y Procuración de Justicia del Congreso de Michoacán “… para traer cortito al presidente municipal de Morelia y pedir cuentas claras sobre la operación de su sistema de seguridad”, el cual por las evidencias, es un fracaso casi absoluto.

En un local comercial de aparatos electrónicos, la candidata a diputada por el distrito 6, platicó con un señor de mediana edad que se interesó por el tema del mando único. Al respecto, Cristina Portillo dijo estar a favor de esta estrategia y reprochó que la ausencia del mando único en la capital michoacana, “… parece que ha sido un cheque en blanco para que el presidente municipal Alfonso Martínez no le rinda cuentas a nadie y diga que los crímenes, como el lamentable hecho de hace unos días en el centro comercial Altozano, no son de su competencia”.

La candidata por Morena y PT al Congreso de Michoacán recorrió este sábado casas y comercios de las calles Bucareli, Pichátaro y Paracho de la colonia Lomas de Guayangareo. Allí, a una joven dependiente de una farmacia, le explicó que van a trabajar para concretar la designación del fiscal general, pero aclaró que se abrirá un periodo de consulta ciudadana a organismos de la sociedad civil para que propongan perfiles adecuados.

El nombramiento del fiscal, dijo a dos jóvenes comerciantes de la zona, “… no puede ser un tema solo jurídico o que se observe en un procedimiento”. ¡Definitivamente, no! Debe haber voluntad política para encontrar entre los colegios de abogados y los especialistas del tema, a un perfil ciudadano que genere certeza a las tareas de procuración de justicia y de combate a la impunidad, dio detalles a dos abogados egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se acercaron al identificar a una de ellos, a la abogada Cristina Portillo.

Tras el recorrido por las calles, Cristina Portillo se sentó un momento en una cocina económica donde habló con la responsable y –entre bocado y bocado- platicó a los comensales que promoverá las reformas necesarias para profesionalizar y dar independencia a las áreas encargadas de los servicios periciales.

“En una investigación criminal, estas áreas deben tener un perfil altamente profesional para poder echarles el guante a los delincuentes y cesar con la impunidad”, sentenció Cristina Portillo Ayala, quien ha recorrido con solidarios brigadistas y su más cercano equipo de colaboradores las calles de diferentes colonias del distrito local XI, que son algunos de los territorios de Morelia más vulnerables a la delincuencia y la inseguridad.

Por la tarde acudió a un encuentro con docentes michoacanos.

