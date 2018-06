Cristina Portillo Ayala dijo a mujeres de Tres Marías: “Nadie debe temer al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México”

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-05-JUN-2018/ @cristinapmorena.- Nadie debe temer a un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones presidenciales. De hecho, el nuevo presidente de México no solo es respetuoso de la propiedad privada sino que alentará la inversión productiva que es la única condición posible para generar riqueza y crear los empleos que se requieren para contener la inseguridad en todo el país, sostuvo Cristina Portillo Ayala, candidata a diputada local por el distrito once de la Coalición Juntos Haremos Historia por los partidos Morena y PT.

Acompañada por el Lic. Cristóbal Arias Solís, candidato de esta coalición al Senado de la República, sostuvo un encuentro con mujeres, jóvenes y madres de familia del colegio Varmond quienes escucharon atentamente las propuestas de quien habrá de representarlas en el Congreso de Estado de Michoacán por este distrito, en el que efectivamente se polariza la condición socioeconómica pues se presentan una gran acumulación de riqueza pero también, asentamientos marginales y de extrema pobreza.



Portillo Ayala realizó este encuentro con madres de familia del colegio Varmond de Morelia y de residentes de Tres Marías, que están ubicados dentro del distrito electoral once local. Allí, presentó su propuesta de agenda legislativa que contempla seis acciones concretas: la recuperación de la paz social, bajo un nuevo modelo de seguridad pública; la generación de más empleo y aliento al autoempleo; una mayor participación ciudadana; el combate frontal y absoluto a la corrupción; una mayor transparencia; y la revocación de mandato.

Pero además, aprovechó para desmitificar la figura y el ideario de Andrés Manuel López Obrador a quien calificó como el mejor jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien hizo posible la transformación de la capital mexicana con la creación de nueva infraestructura y el fortalecimiento de su economía a partir de la inversión privada. “Nadie debe temer que Andrés Manuel triunfe y sea el próximo presidente de México”, afirmó convencida ante un auditorio que conoció las propuestas de cambio del candidato presidencial de Morena y la plataforma política y agenda legislativa de Cristina Portillo Ayala.



La candidata a diputada local por Morena y el PT, compartió que México no avanza debido al terrible lastre de la corrupción y la inseguridad, por lo que una de sus prioridades elementales será contribuir a desarrollar un moderno modelo de seguridad pública y a combatir frontalmente la corrupción, para lo cual tendrá que fortalecerse la fiscalía anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción. Además, adelantó que pedirá su inclusión en las comisiones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de la Cámara de Diputados, para estar cerca en la toma de las mejores decisiones en estos ámbitos. “A mí no me temblará la mano a la hora de decidir”, ratificó.

Habló además de la necesidad de reducir los sueldos de la alta burocracia estatal para destinar más recursos a obras de carácter social. No es posible que algunos presidentes municipales michoacanos ganen más que el gobernador o que los cabildos autoricen los altos sueldos, sin ninguna vigilancia por parte del Congreso de Michoacán, expresó.

En esta reunión a la que asistieron además la abogada María Ortega, esposa del Lic. Cristóbal Arias Solís; el Ing. Alfonso Solórzano Fraga, candidato suplente al Senado de la República; el Ing. José Luis Solórzano Fraga de Grupo HERSO; el Arq. Edmundo Peimbert y su esposa la golfista Ángela Magaña; Sagui Vázquez de Ambrosio y su esposo Miguel Ángel Ambrosio Vieyra y otras personalidades, habló además sobre la importancia de la educación pública y la necesidad de fortalecer financieramente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No todos pueden gozar del privilegio de la educación privada y por eso es indispensable fortalecer estructuralmente las finanzas de nuestra Universidad Nicolaita, dijo convencida.

Y concluyó: “Junto a Andrés Manuel López Obrador, vamos a transformar al país” y por eso requerimos del respaldo, el convencimiento y los votos de los ciudadanos y ciudadanas de México.

Por la tarde, en un encuentro privado habló sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales como los bosques y el agua. Al tiempo, dijo que trabajará en una iniciativa en el Congreso de Michoacán para eliminar el uso de popotes y bolsas de plástico que provocan la muerte de peces, mamíferos marinos y aves. Más de 8 millones de toneladas de residuos plásticos se vierten a los océanos del mundo y eso ya no puede seguir así. En Michoacán se trabajará para erradicar el uso de estos productos plásticos que tienen una larga vida y que tardan en degradarse más de un siglo, por lo que urge reducir su uso, dijo al recordar que hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente cuyo lema es, precisamente, Sin Contaminación por plástico.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0