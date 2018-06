Cristina Portillo Ayala consideró insostenible la situación de riesgo, vulnerabilidad y violencia contra los periodistas mexicanos

MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO, 7 DE JUNIO DE 2018, @cristinapmorena.- México es el país más peligroso en el mundo para expresar libremente las ideas y los sujetos más vulnerables son los periodistas, las mujeres y los defensores de los derechos humanos. “Eso ya no puede seguir así. Algo debemos hacer como sociedad y como gobierno para que el derecho humano y constitucional de la libertad de expresión, sea respetado y no se violente, sólo porque atente los intereses de los poderosos”, afirmó Cristina Portillo Ayala, candidata a diputada local por el distrito once de la Coalición Juntos Haremos Historia por los partidos Morena y PT quien en 2014 presentó una iniciativa de ley para la protección de los periodistas michoacanos.

La abogada nicolaita explicó que de acuerdo a un estudio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, en 2017 en nuestro país, 14 periodistas fueron asesinados y 671 mujeres fueron víctima de feminicidios. Para Artículo 19 -la influyente organización de defensa de los derechos humano- estos informes revelan los extraordinarios niveles de violencia, comparables a países en guerra como Siria.

Pero no sólo es la violencia física que llega incluso al extremo de la muerte. También han escalado las amenazas y agresiones verbales en las redes sociales, sitios web, blogs informativos y chats y foros de discusiones en línea. Y nuevamente los periodistas y activistas sociales son, en muchas ocasiones, los objetivos de estas prácticas que atentan contra la libertad de expresión, dijo la activista política michoacana.

En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México -que se conmemora todos los días 7 de junio desde 1951- la candidata a diputada local por los partidos Morena y del Trabajo, sostuvo que nada callará las voces de los ciudadanos inconformes por la terrible situación de inseguridad, abandono y marginación a la que han sido confinados por los gobiernos vigentes.

Por eso, propuso un diálogo firme y consistente con los ciudadanos de Morelia y de Michoacán, algo que será posible desde el Congreso de Estado de Michoacán donde propondrá mecanismos adecuados de comunicación para que los habitantes puedan expresar sus opiniones sobre los temas de interés general.

Luego abordó el tema de los periodistas mexicanos y las difíciles condiciones para ejercer sus tareas informativas. Reconoció que nuestro país y Michoacán en particular, son lugares inseguros para trabajar en los medios de comunicación y consideró necesario avanzar en mecanismos institucionales y judiciales adecuados para proteger a los profesionales del periodismo.

Si bien la libertad de expresión en México es un derecho humano garantizado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 19 de La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por Naciones Unidas, en realidad la situación para los comunicadores en sostenible, consideró Portillo Ayala.

La candidata a diputada local por el distrito once local al Congreso de Michoacán explicó que el informe Zonas silenciadas: Regiones de Alta Peligrosidad para ejercer la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es profundamente revelador. Allí se lee: “El asesinato de periodistas y comunicadores sociales por motivos relacionados con su trabajo periodístico, constituye la más grave violación del derecho a la libertad de expresión”.

En ese contexto la abogada michoacana -quien ha sido presidenta del Comité de Comunicación Social del Congreso de Michoacán- puntualizó: “Esto ya no puede seguir así” y prueba de esta situación que pone en riesgo la vida de los periodistas es que las organizaciones Reporteros sin Fronteras y Artículo 19 calificaron a México como el país más riesgoso de toda América para ejercer el periodismo y el segundo en el mundo, junto a Siria, Afganistán, Irak y Filipinas. En 2017 en el mundo se presentaron más de 2 mil agresiones a periodistas y una cuarta parte ocurrieron en México. De estos casos, se derivaron 65 periodistas asesinados, once de los cuales fueron mexicanos, dijo la candidata a diputada local, al exigir mayor seguridad para los trabajadores mexicanos de los medios.

Cristina Portillo Ayala -quien tiene una relación profesional muy cercana con periodistas michoacanos con quienes ha trabajado para diseñar mecanismos y acciones de protección a los profesionales de los medios de comunicación locales- aseguró que lo más grave de estos fenómenos de muerte y violencia en México, es que no se han detenido. En lo que va del año 2018 han sido asesinados seis periodistas “… a quienes no podemos olvidar”: Juan Carlos Huerta Gutiérrez, en Tabasco; Carlos Domínguez, en Tamaulipas; Pamela Montenegro del Real, en Guerrero; Leobardo Vázquez Atzín, en Veracruz; José Gerardo Martínez en la Ciudad de México y Alicia Díaz González, apenas el jueves pasado en su casa en Monterrey, Nuevo León.

Desde el Congreso de Michoacán, “… trabajaremos directamente con los periodistas y organizaciones de comunicadores para hacer más eficientes y efectivos los mecanismos de protección en todo el estado”, sostuvo Cristina Portillo Ayala al comentar que se buscará una vez más, concretar una ley estatal para la protección de los periodistas michoacanos orientada a implementar y operar medidas de prevención y protección, que garanticen la vida, integridad física y emocional, así como la libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo.

Finalmente expresó su solidaridad con las familias de los periodistas caídos y desaparecidos de Michoacán y de México.