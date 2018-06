Contra elección de Estado, propuestas y empoderamiento ciudadano: Brenda Fraga

URUAPAN, MICH. A 13 DE JUNIO DEL 2018.- Como parte de las actividades de campaña que viene realizando la candidata de la coalición Juntos haremos historia a la diputación local por el distrito 20, Brenda Fraga, esta mañana visitó la lechería de la colonia La Antorcha y después recorrió la comunidad de Caltzontzin. A las 6:00 h la candidata petista arribó a la mencionada lechería y, mientras las personas hacían la acostumbrada fila, les habló de las razones por las que busca continuar con su trabajo en el Congreso del Estado. Así pues, Brenda Fraga les comento que “requerimos, de una vez por todas, de un Congreso autónomo, libre de las ataduras del poder ejecutivo y libre, también, de los mandatos de las cúpulas partidistas. La elección de diputados locales es trascendental para el bienestar de todos los michoacanos y no debe tomarse a la ligera. Este Congreso autónomo del que hablo, necesariamente tiene que ser de oposición, pues de otra manera sólo será un apéndice del gobernador y de eso ya tuvimos tres años. El voto tiene que ser parejo por los candidatos de la coalición Juntos haremos historia, pues sólo así podremos poner un alto a los excesos del ciudadano gobernador. Vamos por un Michoacán en el que nadie carezca de lo indispensable ni nadie ostente lo superfluo, mucho menos tratándose de funcionarios públicos. En la actual legislatura se bloqueó mi propuesta para reducir en un 50% la dieta de los diputados. Yo les garantizo que en un Congreso de oposición esa propuesta se convertirá en una realidad. Gobierno austero y pueblo empoderado es mi divisa y debe ser la divisa de todo representante popular”.

Ya en la comunidad de Caltzontzin, la candidata del Partido del Trabajo y Morena, se dio a la tarea de saludar a cada persona que encontró en su recorrido, al tiempo que les habló de otra de sus propuestas: “la revocación de mandato debe ser la punta de lanza de una sociedad que no teme a sus gobernantes y que, por el contrario, es temida por los mismos. Vamos por una revocación de mandato efectiva, para que el funcionario que no sirve a la gente, sea destituido de su cargo. Que ganar una elección no signifique que el funcionario se puede apoltronar tres o seis años en su puesto sin ningún temor. Que cada día de su encomienda pública tenga que demostrar su valía para ser aprobado por los ciudadanos a los que representa. Ya basta de funcionarios públicos apoltronados en el puesto, vamos por funcionarios públicos que desquiten cada peso del sueldo que los ciudadanos les pagan”.

Antes de finalizar su recorrido por Caltzontzin y dirigirse a cubrir otras actividades de su agenda, Brenda Fraga comentó que “nos enfrentamos todos los días de esta campaña a una circunstancia muy desigual, por un lado están los que gastan dinero como si se diera en los árboles y llenan de lonas inclusive aquellos lugares que jamás habían pisado; por el otro, estamos los que tenemos un proyecto no sólo local, un proyecto de nación, y que en lugar de dinero y lonas, tenemos propuestas y sensibilidad social. Hay todos los indicios de que esta es una elección de estado, es decir, una elección en la que el poder pretende imponer a sus elegidos. El antídoto contra una elección de estado, no me cabe la menor duda, es propuestas reales y sensibles a las demandas populares y empoderamiento ciudadano, ciudadanos que vayan más allá de lo inmediato y construyan una visión de Uruapan a largo plazo. La esperanza elige este primero de julio”.