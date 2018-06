Con diputados confiables y congruentes “… vamos a dignificar el Congreso de Michoacán”, sostuvo Cristina Portillo Ayala

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ 06-JUN-2018/ @cristinapmorena.- El trabajo de los diputados michoacanos debe ser digno y responder a la confianza de los ciudadanos, afirmó Cristina Portillo Ayala, candidata a diputada local por el distrito once de la Coalición Juntos Haremos Historia por los partidos Morena y PT al asegurar que una de sus primeras tareas será convencer a sus compañeros para “… dignificar el Congreso de Michoacán a través de un ejercicio legislativo congruente y responsable que favorezca siempre el interés de la mayoría de los michoacanos”.



Recordó que en la LXXII Legislatura, cuando fue legisladora, los cuarenta diputados y diputadas locales fueron presionados por el comisionado presidencial Alfredo Castillo Cervantes para deponer al ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa y votar a favor de la designación del Dr. Salvador Jara Guerrero quien de esta forma fue designado por el Congreso de Michoacán como gobernador sustituto aunque en realidad fue una imposición del propio ex comisionado que contó con la aprobación del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Mientras el resto de los diputados vendieron o comprometieron su voto, “… yo fui la única diputada que voté en contra de esta imposición”, aseguró Portillo Ayala al comentar a una ciudadana de la colonia Ejidal Ocolusen que también votó contra el nombramiento del procurador José Martín Godoy Castro, que fue otra designación directa de castillo Cervantes.



Por eso, reafirmó: “Los diputados tenemos que ser congruentes para responder a la confianza de los ciudadanos que votaron a favor nuestro”. Y en ese sentido, a una mujer con su hijo en brazos a quien atendió en el tianguis de la calle Miguel Hidalgo de la Colonia Insurgentes, le aseguró que de llegar al Congreso de Michoacán, ella y todos los que votaron a su favor, “… deben estar tranquilos porque mi actuación responderá a la confianza que me tengan”.

En compañía de sus brigadas integradas por adultos mayores y jóvenes y de la candidata suplente Susana Esquivel Farías, se encontró con Jorge Manuel Quiroz Valdez un militante del Partido de la Revolución Democrática quien recibió con afecto especial a Cristina Portillo Ayala. Allí, ella le pidió el voto por Andrés Manuel López Obrador y el de todos los candidatos de Morena: “Cinco de cinco”, dijo, el ex perredista quien apoyará al próximo presidente de México.

También en el tianguis de la calle Miguel Hidalgo en la colonia Insurgentes, Cristina Portillo Ayala tuvo un encuentro con su amiga y ex compañera del PRD la ex diputada Selene Vázquez Alatorre, una de las mujeres más emblemáticas de ese partido, en la época en que el PRD era una institución legítimamente de izquierda, que respondía a los intereses de los michoacanos y no de las personas que hoy se han apoderado de él.

Cristina Portillo sigue así, con sus recorridos de casa en casa y a pie de tierra, compartiendo con los ciudadanos su agenda legislativa y pidiendo el voto para llegar a la Cámara de Diputados local. “Tenemos que dignificar el Congreso de Michoacán y respetar y corresponder a la confianza de los ciudadanos del distrito once, de Morelia y de todo Michoacán”, dice a todo el que escucha.

