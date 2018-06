Comunidades están hartas de partidos tradicionales, van con Morena

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-18-JUN-2018/ Al afirmar que se encuentran cansados de falsas promesas de los políticos del PRD, PRI y PAN, los habitantes de San Lorenzo refrendaron su apoyo incondicional a Ignacio Campos Equihua, candidato a la diputación federal por el Distrito 09 de Uruapan.

En dos reuniones vecinales que sostuvo con habitantes de esta comunidad indígena, el candidato de la coalición por Morena, PT y PES, Campos Equihua señaló que el cambio verdadero está por venir y les pidió que tengan confianza en su proyecto.



“Nuestros adversarios políticos están dando ‘patadas de ahogado’, por eso inventan tantas mentiras en nuestra contra; muchos de ustedes me conocen, porque he sido maestro de sus hijos, soy hombre de palabra y habré de cumplirles”.

Falta de agua potable, empleo, escuelas, áreas deportivas y más oportunidades para el desarrollo de su gente, fueron sólo algunas de las demandas que los comuneros manifestaron al candidato; quien les reiteró que como diputado federal, habrá de buscar los mecanismos para que su situación actual mejore.



“Ya tengo el diseño de varios proyectos integrales, los cuales habremos de implementar en las comunidades indígenas para detonar su desarrollo; un empaque, una procesadora de aceite de aguacate, una planta de biogás y un centro de reciclaje, son sólo algunas de las acciones que habremos de realizar”, señaló.

Minutos más tarde y a pesar de la lluvia, se reunió con más de cien comuneros de San Lorenzo en la plaza principal, en compañía de Ildefonso Mares, candidato a la presidencia municipal de Uruapan por la coalición “Juntos Haremos Historia”, donde recibieron una total aceptación al proyecto político que representan.

“Estamos convencidos del cambio. Ya vimos lo que son el PRI, el PAN y el PRD, en San Lorenzo vamos a votar por López Obrador y por los candidatos de Morena y PT; ya no queremos más de lo mismo, porque esos políticos sólo se han aprovechado de las comunidades indígenas y nosotros vamos por el cambio. ¡San Lorenzo está con ustedes, vivan Morena y PT!”, corearon los pobladores.

Ahí, Campos Equihua reconoció que hay una deuda histórica con las comunidades indígenas, a las cuales se les ha engañado de manera sistemática; por eso, dijo que ya tiene pensada una iniciativa de Ley para que todas las comunidades indígenas tengan su propio presupuesto, para que de acuerdo a sus usos y costumbres, hagan uso de él cómo más les convenga a todos.

Finalmente, los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia” -quienes fueron acompañados por sus distinguidas esposas- les pidieron voto parejo a todos los comuneros, para que de esa forma se pueda hacer una realidad el cambio que todos los mexicanos han esperado, de tener un país más justo y equitativo.

