Ciudadanos serán quienes decidan presupuesto participativo: Cocoa Calderón

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-12-JUN-2018/ A menos de tres semanas de concluir la campaña rumbo a la Diputación Federal, la candidata independiente por el distrito 10 federal, Luisa María Calderón “Cocoa” ha logrado aglutinar al rededor de su proyecto independiente a diversos sectores tanto de la sociedad civil como empresarial, académico, con líderes de colonias y vecinos de su distrito.



Como prueba de este compromiso que ha asumido con dichos sectores, Calderón Hinojosa, se ha reunido con los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) a quienes presentó sus seis ejes de propuestas, de los cuales, el tema de la inversión a los negocios locales ha tomado mucha relevancia para el sector de la construcción en Morelia, así como la asignación de presupuesto participativo.

Dicha propuesta se enfoca en impulsar que el Gobierno Federal se convierta en el mayor comprador de las Mipymes y comentó “yo vengo a proponer que de las compras del gobierno federal el 30% tenga que realizarse a la micro, pequeña y mediana empresa que brinda el 90% de los empleos a las personas, de manera que las compras que realice la federación sea a las empresas locales, son las empresas locales las que dan empleo a los morelianos y no es posible que no se les impulse e incentive, yo me comprometo a hacer lo posible cuando asuma la diputación federal”.

Además agregó “he recorrido mi distrito y con nuestra propuesta del presupuesto participativo, queremos que la gente nos diga lo que hay que hacer, que sean los ciudadanos quienes nos indicarán lo que les hace falta y la obra que más urge, con el fin de que los recursos lleguen, y lleguen bien etiquetados”

Así mismo, manifestó que la ciudadanía necesita tener a Diputados Federales con experiencia probada en el servicio público que sepan a lo que van al Congreso de la Unión y sean honestos “yo tengo la experiencia sé a que ir al Congreso de la Unión, pero sobre todo tengo palabra y honestidad para asegurarles que los recursos llegarán a Morelia, llegarán bien y directos, sin pasar por la cadena de corrupción de la que ya estamos hartos” aseguró.