Ciudadanos merecen legisladores honestos y congruentes: Cocoa Calderón

Calderón Hinojosa se reunió con el Grupo Michoacán México, a quienes presentó propuestas y garantizó alianza con empresas locales.

La fuerza de la ciudadanía es la que debe ponderar en el Congreso de la Unión.

MORELIA, MICH./ SÁB-16-JUN-2018/ Los ciudadanos merecen tener legisladores honestos, que trabajen en beneficio de la gente pero sobre todo que sean congruentes, y que tengan palabra, así lo señaló Luisa María Calderón “Cocoa” Candidata Independiente a Diputada Federal por el Distrito 10 de Morelia, luego de reconocer que los ciudadanos merecen tener diputados que sepan legislar, pero sobre todo que tengan una trayectoria de trabajo honesto y transparente.

La candidata Independiente consideró que la fuerza de la ciudadanía es la que debe ponderar en el Congreso de la Unión, así lo aseguró tras mantener en encuentro con el Grupo Michoacán México, que aglutina a empresas Michoacanas de distintos sectores, que generan al rededor de 500 empleos.

Ahí, Calderón Hinojosa manifestó que es tiempo de sumar hacía mismo objetivo, y se comprometió a ser su aliada en pro del desarrollo local, “estas son unas elecciones históricas, y se trata de tener a los mejores en los puestos de elección, que sean quienes verdad representen a los ciudadanos y no a intereses partidistas, a mi me dio el permiso la ciudadanía para estar en la boleta, y son ellos quienes me harán Diputada Federal Independiente, seré su empleada y seré su voz” añadió.

De esta manera, Cocoa Calderón llamó a los ciudadanos a ejercer un voto libre y de conciencia, que sirva para tener un congreso fuerte y representativo, “que nadie les diga por quien votar, voten por las personas, por las historias, por las trayectorias y proyectos, en esta elección en sus manos tendrán 5 boletas, yo estoy en la de Diputados Federales como “Cocoa” Candidata Independiente” señaló.

Por otra parte, comentó que los morelianos merecen un ambiente de paz y seguridad, un ambiente que les garantice tranquilidad familiar, pero sobre todo que genere certidumbre “ creo que a nadie le conviene tener una sociedad dividida por el odio, es tiempo de reconciliar, de construir juntos y en comunidad, y yo me he comprometido con diversos sectores de Morelia, a ser su aliada en la construcción de paz y en la garantía de generar justicia para todos” finalizó.