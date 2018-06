Cambio efectivo; no reelección. Propone Mary Doddoli

URUAPAN, MICH./ DOM-10-JUN-2018/ Recuperar el Uruapan seguro es posible, sostuvo Mary Doddoli, quien enfatizó que para ello es necesario lograr un cambio efectivo en el gobierno, lo cual pasa necesariamente por la no reelección.



Al continuar sus actividades de campaña, Doddoli Murguía indicó que en Uruapan quedó demostrado que el mando único fue un rotundo fracaso y el actual gobierno se empeña en mantenerlo, cerrando los ojos y oídos ante el clamor de las familias agobiadas por la inseguridad.



La candidata del PAN y Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Uruapan, indicó que en cada colonia recorrida, comunidad y ranchería, el clamor es el mismo, respecto de la delincuencia y sentimiento de abandono de la autoridad, así que para echar abajo esa etrategia fallida, “necesitamos un cambio efectivo y no reelección”.



¿Para què continuar con lo que no funciona?, insistió Mary Doddoli, quien señaló que su propuesta en materia de seguridad, está totalmente enfocada en recuperar la tranquilidad sectorizando el actuar de la policía local, que estará apoyada por los comités de vecinales de vigilancia, que además tendrán un gran apoyo de su gobierno para realizar obras, acciones y programas que hagan efectiva la prevención del delito, como también la respuesta inmediata a las llamadas de auxilio.



Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0