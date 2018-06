Buscará Cocoa Calderón reunirse con agrupaciones animalistas

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-06-JUN-2018/ Tras manifestar que el abandono de animales caninos en Morelia, se ha convertido en un problema, la Candidata Independiente por la Diputación Federal, Luisa María Calderón “Cocoa” manifestó su interés por proteger y garantizar los derechos de los animales no humanos, así mismo consideró que es necesario establecer sanciones más fuertes a quienes abandonen, provoquen sufrimiento o maltrato innecesario; vendan animales en la vía pública o mercados.

La candidata independiente manifestó que a pesar de que ya existe una legislación local que prohíbe la venta, abandono y mutilación de animales, las sanciones no se aplica, “existe una Ley vigente para Michoacán que prohíbe toda forma de maltrato animal y venta de animales en la vía pública, pero creo que no se aplican las sanciones, la venta irregular de animales se sigue dando en los mercados y plazas, y el abandono de caninos en espacios públicos se da todos los días, hace apenas dos días, en una caja abandonaron a 4 cachorritas de distintas razas y ahora tratamos de encontrarles un hogar, pero habría que proponer una forma distinta de mirar el problema” señaló.

En este sentido, comentó que pronto buscará reunirse con agrupaciones defensoras de los derechos de los animales no humanos en Morelia, con la intención de escucharlos y aglutinar sus propuestas para trabajar de la mano en la protección y cuidado de los animales no humanos, “ es distinta la visión del problema de alguien que respeta y cuida a los animales, por eso buscare acércame a las agrupaciones, porque tienen una mirada distinta de la problemática y quiero construir con ellos” agregó.

Calderón Hinojosa, consideró que su preocupación no nació de una día para otro, sino ha sido una labor que ha mantenido a lo largo de su vida “toda mi vida he tenido mascotas y actualmente tengo tres perros, uno de ellos lo recogimos en la comunidad de Patambicho, los cuidamos entre mi hijo y yo, y son parte de nuestra familia. No hay mes que no sepamos del abanado de algún cachorro, cuando podemos les buscamos un hogar, soy defensora de los derechos de los animales no humanos y quiero trabajar de la mano con agrupaciones para garantizar el cuidado y respeto de los animales” finalizó.